Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за недоносительство

Суд в аннексированном Россией Крыму оштрафовал крымского татарина по делу о недоносительстве. Османа Муратова обязали выплатить 10 тысяч рублей. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По версии сотрудников ФСБ, Муратов не сообщил в правоохранительные органы, что его родственник уехал воевать в Сирию на стороне запрещённой в России группировки Исламское государство. Адвокат обвиняемого Лиля Гемеджи заявила, что прокуратура не привела убедительных доказательств. "Эксперт так и не смог объяснить, как на телефоне купленном в 2017 году обвинение обнаружило переписку за 2016 год. Следственный эксперимент в зале суда подтвердил, что посредством изменения даты и времени в телефоне, можно создать такую переписку задним числом." – утверждает юрист.

Дело Муратова стало первым в аннексированном Крыму по статье "несообщение о преступлении" после принятия поправок в российское законодательство в рамках так называемого "пакета Яровой". За недоносительство предполагается ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.