Разрушить финансовую систему. В чем смысл нового проекта Цукерберга

Что сегодня покупать: золото, биткоин или новую криптовалюту Facebook? Есть ли у Марка Цукерберга шанс привести к победе революцию, начатую Сатоши Накамото? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Я советую всем запомнить дату 18 июня 2019 года. Она имеет все шансы войти в историю. Может, конечно, и не войти. Но шанс есть. И я объясню почему.

Полная видеоверсия программы:

​Итак, в прошлый вторник, 18 июня, глава Facebook Марк Цукерберг публично объявил о запуске в 2020 году проекта Libra.

"Сегодня Facebook вместе с 27 организациями по всему миру запускает некоммерческую Ассоциацию Libra для создания новой валюты под названием Libra.

Миссия Libra заключается в создании простой глобальной финансовой инфраструктуры, которая расширит возможности миллиардов людей во всем мире при помощи блокчейн-технологий. Запуск проекта планируется на 2020 год", – написал, в частности, он.

Почему это революция, понятно. Замах сделан на создание новой наднациональной, не зависимой ни от одного государства стабильной валюты. Которая сразу будет доступна двум миллиардам пользователей Facebook и WhatsApp.

Почему у этого начинания есть шанс преодолеть мощное сопротивление государства? И речь не о Российской Федерации, а о подавляющем большинстве существующих сегодня в мире государств, начиная с США и заканчивая Китаем. В Индии, кстати, сразу безапелляционно заявили, что не допустят в своей стране новую валюту ни в каком виде. Остальные пока отмалчиваются, но выскажутся обязательно.

Будь это проект отдельно взятой компании Facebook и ее основателя, я бы не писал про исторический момент. Тем более что в плане технологий ничего принципиально нового не появится. Похожий проект, например, собирается осенью запустить в Telegram создатель этого мессенджера Павел Дуров.

Но дело в том, что Цукерберг поступил гораздо умнее. Шанс на успех дает ему именно созданная в Швейцарии некоммерческая ассоциация, которая и будет создавать, продвигать и поддерживать Libra. Почему выбрана Швейцария, понятно. Законодательство по отношению к криптовалютам и проектам на блокчейне там одно из самых лояльных в мире. А вот объединить на одной площадке таких участников мало кому удавалось.

В создании новых денег участвуют крупнейшие платежные системы, которые, очевидно, будут поддерживать платежи и переводы в Libra: Visa, Mastercard, PayPal

Судите сами. В создании новых денег участвуют крупнейшие платежные системы, которые, очевидно, будут поддерживать платежи и переводы в Libra: Visa, Mastercard, PayPal. Лидеры интернет-торговли и оказания услуг через интернет: Booking, ebay, Uber. Они создадут условия для того, чтобы пользователи могли покупать реальные товары и услуги за новые деньги. Телекоммуникационные компании, в частности Vodafone, криптовалютные биржи и проекты на блокчейне – они обеспечат рыночный курс для конвертации новой валюты в традиционные. Некоммерческие организации, венчурные фонды. У каждого своя роль – от пиара до финансирования проекта.

Закрыть отдельно взятый Facebook вместе с WhatsApp еще можно было бы попытаться. Хотя, как показывают российские попытки заблокировать Telegram, и эта задача может оказаться непосильной. В итоге все равно чиновники делают вид, что запретили, а мы – что им поверили. А попробуйте заблокировать Visa и Mastercard. Или заикнитесь в США, что с завтрашнего дня будут закрыты ebay, Booking, Uber. Да еще и в год президентских выборов. Так что "заговорщики" как минимум обеспечили себе временную фору для запуска проекта в США.

Революция, заговорщики. Сам же не так давно довольно скептически комментировал планы основателя Facebook запустить свою криптовалюту. Было. Я и не отрицаю. Все дело в том, что, согласно информации, которую публиковали западные деловые издания со ссылкой на участников проекта, криптовалюта Facebook, как бы она ни называлась, должна была иметь жесткую привязку к американскому доллару. И тогда действительно говорить было бы не о чем. Разве что о масштабах. Но таких проектов пруд пруди.

В реальности все оказалось совсем не так. Libra не будет привязана ни к одной национальной валюте. Но и болтаться на 20–50 процентов в неделю, как биткоин, тоже не будет. Привязка будет, но к корзине мировых валют и активов. Состав этой корзины не раскрывается, но можно не сомневаться, что в нее войдут и доллар, и евро, и китайский юань с японской йеной, и швейцарский франк, и драгоценные металлы. А обеспечивать эта самую привязку, которая делает новую валюту стабильнее любой из существующих национальных валют, будут международные резервы.

Их сформируют участники Ассоциации. И сделать это будет нетрудно даже за счет эмиссионного дохода, который они не распихают по карманам, как делают многие инициаторы ICO в криптовалютных проектах. А пустят именно на формирование резервов. Откуда такая уверенность? Прежде всего, гарантией является количество и состав участников Ассоциации. У большинства огромный процветающий бизнес. Им всем есть что терять. И рисковать репутацией ради даже очень больших денег никто из них не будет. Тем более что на кону стоит гораздо большее, чем просто деньги.

Своим мнением о том, зачем Facebook понадобилась Ассоциация и сможет ли она преодолеть сопротивление властей разных стран, мы попросили поделиться CEO Supermoney.One Александра Бычкова:

Принципиально важная деталь: реализован проект Libra будет на блокчейне. А это значит, что никакие банки для совершения операций будут точно не нужны. Разве что сами попросятся. Между тем банковская система пребывает в серьезном кризисе. Начатая десять лет назад охота на тех, кто уклоняется от налогов и отмывает незаконно полученные доходы, привела к отмене банковской тайны и причислению огромного числа потенциальных клиентов к категории "токсичных". Это, кстати, относится и к россиянам в западных банках. Трансграничные переводы стали дорогими и рассматриваются финансовыми властями под мощной лупой. Отчасти этим объясняется рост биткоина. Но этот рост многих отпугивает. Появление чего-то более стабильного обречено на успех.

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