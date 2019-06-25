Компания SpaceX Илона Маска осуществила успешный пуск тяжёлого ракета-носителя Falcon Heavy с 25 спутниками на борту. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во вторник, в 9:30 утра по московскому времени. Трансляция велась в YouTube-канале компании.
Ракета выведет на три разные орбиты 24 правительственных и коммерческих спутника общей массой 3,7 тонны.
Среди них — аппарат Prox-1, оснащённый солнечным парусом; устройством, позволяющим использовать солнечное излучение в качестве движителя вместо традиционных ракетных двигателей.
Кроме того, на орбиту отправился спутник Orbital Test Bed, на котором размещены сверхточные атомные часы Deep Space Atomic Clock с планируемой погрешностью хода в одну секунду за десять миллионов лет.
Среди грузов, отправленных на орбиту, — фрагменты праха 152 человек, пожелавших быть похороненными в космосе. Их запускает на орбиту с 1997 года техасская компания Celestis.
Пуск 25 июня стал третьем успешным для ракет-носителей Falcon Heavy. Одним из заказчиков впервые выступает Министерство обороны США.
В SpaceX надеются, что удачный старт позволит ей претендовать на правительственные заказы в будущем. Ранее тендер на разработку тяжёлых ракета-носителей для ВВС США выиграли три других частных подрядчика, компания Илона Маска пытается обжаловать это решение в суде.
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