Компания SpaceX Илона Маска осуществила успешный пуск тяжёлого ракета-носителя Falcon Heavy с 25 спутниками на борту. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во вторник, в 9:30 утра по московскому времени. Трансляция велась в YouTube-канале компании.

Ракета выведет на три разные орбиты 24 правительственных и коммерческих спутника общей массой 3,7 тонны.

Среди них — аппарат Prox-1, оснащённый солнечным парусом; устройством, позволяющим использовать солнечное излучение в качестве движителя вместо традиционных ракетных двигателей.

Кроме того, на орбиту отправился спутник Orbital Test Bed, на котором размещены сверхточные атомные часы Deep Space Atomic Clock с планируемой погрешностью хода в одну секунду за десять миллионов лет.

Среди грузов, отправленных на орбиту, — фрагменты праха 152 человек, пожелавших быть похороненными в космосе. Их запускает на орбиту с 1997 года техасская компания Celestis.

Пуск 25 июня стал третьем успешным для ракет-носителей Falcon Heavy. Одним из заказчиков впервые выступает Министерство обороны США.

В SpaceX надеются, что удачный старт позволит ей претендовать на правительственные заказы в будущем. Ранее тендер на разработку тяжёлых ракета-носителей для ВВС США выиграли три других частных подрядчика, компания Илона Маска пытается обжаловать это решение в суде.