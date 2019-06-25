Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаления в связи с возвращением полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – цитирует Зеленского издание "Украинская правда".

Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о решении отозвать своего посла в Совете Европы. Официальная причина – для проведения консультаций. Климкин тоже указал на роль Франции в решении о полномочиях России – именно Франция сейчас председательствует в Совете Европы. Кроме этого, страна является участником переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины в "нормандском формате".

"Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения со стороны России выдвинутых условий – это, извините за мой французский, полный моветон", – заявил Климкин. Он также попросил не винить в решении ПАСЕ ни Зеленского, ни бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Климкин также прокомментировал желание украинской делегации в ПАСЕ временно приостановить свою работу. Глава МИД назвал такой шаг "вполне логичным". "Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", – цитирует Климкина "РБК Украина".

Российской делегации вернули право голоса в ПАСЕ минувшей ночью. До этого её полномочия были приостановлены – за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе.