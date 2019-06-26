Суд в аннексированном Крыму оштрафовал проукраинского активиста

Суд в аннексированном Россией Крыму оштрафовал на две тысячи рублей проукраинского активиста Олега Приходько. Его признали виновным в публичном демонстрировании нацистской символики, сообщает "Крым. Реалии".

Приходько считает, что его преследуют из-за того, что над его домом развивается украинский флаг. Ранее он сообщал, что его вызвали в прокуратуру.

В феврале этого года домой к активисту приходили сотрудники правоохранительных органов. Они провели обыск. У Приходько и его жены забрали компьютеры, телефоны, украинскую символику, флаги, а также макеты немецких автоматов. После обыска полицейские увезли активиста в Симферополь, где переписали контакты из его телефона, провели беседу и завили, что проведут экспертизу изъятых у него предметов.

В июне 2016 года российские полицейские уже задерживали Олега Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

После российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов и участников крымско-татарского национального движения.