Смертельные врата. Булат Мухамеджанов – о травмах на спортплощадках

В дни школьных каникул новости о падении футбольных ворот на детей на спортивных площадках мало кого удивляют: только за одну июньскую неделю СМИ сообщили о трех подобных случаях в различных регионах России. В Тамбовской области в районном поселке Первомайском на 7-летнюю девочку упали мини-футбольные ворота. У пострадавшей зафиксировали закрытый перелом бедренной кости. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В Башкортостане в городе Туймазы на мальчика упали футбольные ворота, он получил сильный ушиб. "Раньше это место было ограждено бортами, а ворота закреплены цепями. Куда смотрит администрация?" – подписал пост в соцсети местный житель. В Калужской области направлено в суд уголовное дело в отношении директора школы, которая не решила вопрос с безопасностью мини-футбольных ворот. В результате 8-летний ученик схватился руками за перекладину, и незакрепленные ворота упали на ребенка. Диагностировали перелом кости стопы. Главе образовательного учреждения предъявили обвинение в халатности.

Проблема с падением ворот на спортивных площадках возникла не сегодня. По данным СМИ, с 2001 по 2006 год в России жертвами подобных происшествий стали как минимум 35 человек, еще 12 получили серьезные травмы, и это лишь те случаи, которые освещались в газетах. Подавляющее большинство погибших – мальчики, что понятно. При этом правоохранительные органы находили виновных и привлекали их к ответственности с большим скрипом. О чем характерно свидетельствует история 11-летнего Жени Терехина, которой мы в неправительственной организации "Зона права" занимались вместе с Казанским правозащитным центром.

В октябре 2010 года пятиклассник казанской школы №165 Женя Терехин после уроков вместе со сверстниками отправился на футбольное поле. 11-летний ученик залез на перекладину переносных футбольных ворот и стал их раскачивать. Ворота, вес которых составлял 150 килограммов, опрокинулись и придавили мальчика. У Жени зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, его доставили в больницу, где через несколько часов он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" (ч. 2 ст. 109 УК РФ), которое затем было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Это решение было отменено прокуратурой с мотивировкой: "Достоверно не установлено, кому принадлежали футбольные ворота... почему администрация школы допустила эксплуатацию данных ворот на своей территории без проведения освидетельствования на соответствие требованиям безопасности".

В сентябре 2011 года дело возобновили "для организации дополнительного расследования в отношении директора ДЮСШ №3 Газинура Хамидуллина, который к тому времени уже два месяца как скончался. В его действиях усмотрели признаки халатности, но следователь отказал в возбуждении дела в связи со смертью обвиняемого.

Директор школы №165 Айрат Шамсутдинов, кстати, член "Единой России", в 2010 году являвшийся членом комиссии по делам молодежи, физкультуры и спорта Казанской городской думы, избежал уголовного преследования. Горисполком передал земельный участок, на котором находилось футбольное поле, в постоянное пользование школе №165 ещё в 2002 году. Занятия с воспитанниками ДЮСШ, с которой у школы был заключен договор о совместной деятельности, на этом поле осенью 2010 года не проводились, а вот школьные уроки физкультуры, наоборот, проводились, а из бюджета Казани выделялись деньги на благоустройство школы. В результате через два года после трагедии родители мальчика, не добившись уголовного наказания для виновных, взыскали 1,6 миллиона рублей со школы №165 (1,2 млн) и ДЮСШ (400 тыс.).

В том же 2012 году в прессе появились сведения о том, что за пять месяцев футбольные ворота стали причиной смерти 12 детей. Проблема обсуждалась на круглом столе в Государственной думе с участием представителей Следственного комитета, Генпрокуратуры, Минспорта и Минобрнауки. В 2013 на сайте уполномоченного по правам ребенка в России отмечалось, что подобные происшествия происходят регулярно – в среднем чаще чем раз в месяц.

Ворота были установлены способом, допускающим их опрокидывание и скольжение

Тревожной статистикой, наконец, заинтересовались и в правительстве России, где решили подготовить нормативную базу, в соответствии с которой на школьных стадионах и спортивных площадках могут устанавливаться лишь сертифицированные футбольные конструкции. В апреле 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, дополнили воротами для футбола, для мини-футбола, гандбола и хоккея. Санкции для нарушителей довольно серьезные: для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, а в случае даже угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан – до 600 тысяч рублей. После этого Следственный комитет начал активнее возбуждать уголовные дела, а суд – выносить приговоры. Однако кардинально ситуацию изменить до сих пор не удалось.

Вот две основные причины. Первая: рассчитывать, что сертификация школьного спортинвентаря по всей стране проведена на 100%, не приходится, да и прохождение этой процедуры не гарантирует надлежащего контроля и в дальнейшем. Срок "знака качества" истекает, и далеко не каждое ответственное должностное лицо школы занимается пролонгацией документа, часто полагаются на русское "авось". Вот в 2017 году в Астраханской области прокуратура установила, что футбольные ворота в одной из школ были небезопасны, поскольку не соответствовали требованиям ГОСТа – "они были установлены способом, допускающим их опрокидывание и скольжение".

Вторая причина – в отсутствии юридического или должностного лица, ответственного за безопасность спортивных конструкций. В Смоленской области, например, возбудили дело в отношении сотрудников администрации Десногорска по статье "Халатность". По данным следствия, чиновники не приняли мер по передаче благоустроенной спортплощадки, на которой были установлены ворота, для технического обслуживания и поддержания ее в рабочем состоянии. В результате в августе 2017 года плохо закреплённые футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку. У неё зафиксировали переломы костей правой стопы. В Челябинской области после падения ворот во дворе многоквартирного дома в городе Карабаш надзорные органы выявили, что оборудование не отвечает требованиям безопасности. А местные власти не принимают мер по определению организаций, ответственных за содержание детских игровых площадок.

Прокуратура готовит представления об устранении нарушений, должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, но реальный "разбор полетов" раз за разом происходит только после серьезных происшествий.

Булат Мухамеджанов – координатор правозащитной организации "Зона права"

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