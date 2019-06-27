ЕСПЧ присудил компенсации восьми россиянам по делам о пытках

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 135 тысяч евро компенсации восьми россиянам, которые заявили о пытках и избиениях со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

По решению суда, от 10 до 20 тысяч евро получат Тайгиб Залбегов, Сергей Южков, Сергей Пасынков, Сергей Долинин, Евгений Картавцев, Наталья Максимова, Зайнди Сугаипов и Иса Исмаилов.

Залбегова в 2016 году избили сотрудники полиции в Махачкале. Южкова в 2006 году пытали током сотрудники правоохранительных органов города Энгельс. Жителя Ижевска Пасынкова в 2009 году полицейские душили пакетом и противогазом. Долинина в 2008 году били дубинками и электрошокерами бойцы ОМОН. Картавцев был задержан правоохранителями в Ставрополе в 2003 году. Они выбивали у него показания и угрожали изнасиловать жену. Наталью Максимову в 2009 году избил сотрудник полиции в Волгограде. Сугаипова в 2010 году покусали три сотрудника ДПС за отказ дать взятку. Исмаилова в 2013 году в тюремной больнице избили сотрудники ФСИН.

Ранее "Левада-центр" опубликовал данные опроса согласно которым, каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов.

75 процентов заявивших о пытках россиян пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев сотрудники правоохранительных органов пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, отметил, что полиция оказывала давление на их родственников.