В Хакасии суд утвердил приговор сотрудникам колонии за пытки

​В Хакасии Верховный суд утвердил приговор трем сотрудникам исправительной колонии №33. Их признали виновными в издевательствах над заключенными, однако суд смягчил им наказание. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на адвоката Наталью Монс, сотрудничающую с правозащитной организацией "Зона права".

Из-за беременности жены сотрудник колонии Дмитрий Золотухин получил на два месяца меньше колонии общего режима и проведет там четыре года и десять месяцев. Приговор его начальнику Евгению Чичинину и его подчиненному Илье Васильеву оставили без изменения. Они проведут в колонии шесть и пять лет соответственно. Всем им запрещено работать в правоохранительных органах на срок от двух до трех лет.

Кроме того, потерпевший Сергей Буйницкий получит от осужденных 700 тысяч рублей, а другой потерпевший - 350 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

В апреле 2019 абаканский городской вынес приговор по делу трех сотрудников исправительной колонии №33 УФСИН России по Хакасии. Бывших работников ведомства обвиняли в избиениях и изнасилованиях заключенных, от которых они требовали прекратить жалобы на администрацию учреждения. Судом они были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако суд счел недоказанными обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Свою вину сотрудники колонии не признали.

Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности после публикации в 2018 году видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии избивают заключенного. После публикации были арестованы 12 сотрудников исправительного учреждения, а Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.​