Манафорт в суде не признал вину по делу о мошенничестве

Бывший начальник избирательного штаба Дональда Трампа лоббист Пол Манафорт не признал вину по делу о мошенничестве в крупных масштабах. Обвинения по этой статье ему выдвинула районная прокуратура в Нью-Йорке.

Следующее судебное заседание назначено на 9 октября. При этом в суде заявили, что Манафорта могут вызвать в суд перед этой датой в рамках следственных мероприятий.

Всего Манафорту были предъявлены обвинения по трём делам. Два из них касались в том числе мошеннических преступлений федерального уровня. В этом случае осуждённый может просить президента США о помиловании Третье же дело было возбуждено по инициативе районной прокуратуры в Нью-Йорке. Если Манафорт получит в этом случае приговор, Дональд Трамп не сможет его защитить от уголовного наказания, поскольку помилованиями на этом уровне занимается губернатор штата.

В настоящий момент Пол Манафорт отбывает семь с половиной лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, мошенничество в банковском секторе и нарушение правил иностранного лоббизма. Его обвиняли в том числе в нарушении закона во время работы политическим консультантом экс-президента Украины Виктора Януковича. Во время процесса Манафорт извинился перед судом за свои действия и просил о смягчении наказания.

Манафорт был привлечён к ответственности по инциативе спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего вмешательство России в выборы в США. Обвинения в его адрес прямо не связаны с Россией.