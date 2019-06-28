Суд отправил под домашний арест топ-менеджера группы "Рольф"

Суд в Москве поместил под домашний арест до 25 августа топ-менеджера группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, которого обвиняют в причастности к выводу за рубеж четырёх миллиардов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кайро запрещено покидать квартиру без письменного разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме родственников, адвокатов и контролирующих соблюдение им меры пресечения сотрудников правоохранительных органов. Следователь настаивал на домашнем аресте из-за того, что обвиняемый является гражданином Украины, не имеет постоянного места жительства и может свободно уехать за границу.

По словам Кайро, у него имеется вид на жительство в России, он владеет квартирой и в Москве у него живет семья. Адвокаты обвиняемого настаивают на отсутствия доказательств его вины. Кайро свою отрицает предъявленные ему обвинения.

Ранее в офисах автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Три топ-менеджера компании в Москве были доставлены в Следственный комитет для допроса. В ходе обысков у них изъяли всю финансовую документацию и офисную технику. После допроса Кайро был задержан.

В отношении основателя группы "Рольф" Сергея Петрова Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бизнесмена и топ-менеджмент его компании подозревают в выводе денег за границу на сумму в 4 миллиарда рублей. Петров считает, что дело может быть связано с его политической позицией или с попыткой рейдерского захвата компании. Сам он находится за границей. В интервью "Ведомостям" он сообщил, что не собирается возвращаться в Россию.

Несколько изданий, которых в СМИ называют участниками пула "фабрики троллей", опубликовали материалы о финансировании Петровым Алексея Навального, обратил внимание Forbes.

Петров дважды избирался депутатом Госдумы. Он голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией.