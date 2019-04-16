Афганистан: оппозиционеры решили бойкотировать Лойю-джиргу

Несколько высокопоставленных представителей афганской оппозиции во вторник объявили, что не примут участие в Лойе-джирге, всеафганском собрании совета старейшин. Он будет проводится 29 апреля для обсуждения путей достижения мира в Афганистане. Среди отказавшихся глава правительства Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганское новостное издание Tolo News.

Абдулла заявил, что всеафганское собрание не способно решить политические проблемы в стране. По его словам, с ним и членами его партии не проводились консультации по поводу проведения Лойя-джирги.



Кроме главы правительства, от участия также отказались бывший глава Национального директората безопасности Рахматулла Набиль и бывший советник по вопросам национальной безопасности Ханиф Атмар (подписавший двухстороннее стратегическое соглашение о безопасности с США в конце сентября 2014 года).



Представители оппозиции сообщили о намерениях бойкотировать национальное собрание в преддверии Второй межафганской конференции. Диалог власти и талибов пройдёт 19 апреля в Дохе. В форуме примут участие представители мировых держав.

В Первой межафганской конференции в феврале 2019 года в Москве участвовали делегаты афганских диаспор стран СНГ, Ирана, Пакистана и представители талибов. Правительство Афганистана – не участвовало. По итогам конференции участники призвали к полному выводу иностранных войск с территории Афганистана. Особо была отмечена необходимость исключения лидеров талибов из черного списка ООН.

Представители талибов 16 апреля отказались вести переговоры без посредников с президентом Афганистана Ашрафом Гани на предстоящей конференции в Дохе. Талибы объяснили свое решение тем, что они видят своими партнёрами только участников конференции, приезжающих в качестве обычных граждан Афганистана. Талибы долго отказывались вести официальные переговоры с Кабулом, называя правительство "марионеткой" Запада.

В состав делегации "Талибана" (организация запрещена в России) впервые войдут женщины, сообщает ТАСС. Это обычные афганки, не имеющие связей с высокопоставленными политиками и живущие как в Афганистане, так и за границей. Об этом рассказал представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид. По его словам, женщины будут участвовать только в переговорах с общественными деятелями Афганистана и политическими представителями – они не будут участвовать в переговорах с делегацией США под руководством специального посланника Вашингтона по Афганистану Залмая Халилзада".

Вторая конференция может стать значительным шагом на пути к прекращению войны в Афганистане и отзыву американских солдат из Афганистана, сообщает Associated Press.