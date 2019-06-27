Издание "Проект" рассказало о роли чиновников из администрации президента в деле журналиста Ивана Голунова. По данным издания, сначала власти верили в виновность Голунова и обратили внимание на его преследование только после массовых пикетов на Петровке. Кремлевские начальники поняли, что на улицы выходят люди, которые по другим поводам в протестах не участвуют, утверждают источники "Проекта". По их словам, задержанных во время пикетов в защиту Голунова отпустили из полиции именно после звонка из Кремля.

Тогда же делом Ивана Голунова занялась мэрия Москвы, недовольная волнениями в городе во время подготовки к осенним выборам в Мосгордуму. После того, как МВД не смогло предоставить доказательства вины Голунова ни московским властям, ни Кремлю, глава администрации президента Антон Вайно решил, что журналиста нельзя отправлять в СИЗО, и что лучше бы суд принял решение о домашнем аресте, пишет "Проект".

Одновременно с этим поддержать Голунова разрешили федеральным телеканалам. Такое решение якобы принял курирующий СМИ первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов.

"Проект" отдельно упоминает акцию солидарности ведущих деловых газет. В Кремле якобы заранее узнали о решении РБК, "Ведомостей" и "Коммерсанта" выйти с лозунгом "Я-Мы Иван Голунов" на первой полосе. Эта идея, как пишет "Проект", вызвала некоторое недовольство, но запрещать её не стали. Кроме этого, в случае с "Коммерсантом" акция была согласована с акционером газеты Алишером Усмановым, который тоже не стал выступать против.

О том, что Голунова "надо отпускать", чиновники заговорили на совещании у замглавы АП Сергея Кириенко уже 10 июня – через три дня после задержания журналиста. К этому моменту, как заявляют источники "Проекта", "количество косвенных доказательств подставы перевесило косвенные доказательства барыжничества". Собеседники издания также указывают на недовольство кремлёвских чиновников тем, что МВД с момента задержания Голунова обманывало политическое руководство страны. "Они (МВД) обосрались три раза: сначала фейковые фотографии, потом отсутствие доказательств сбыта, потом отсутствие наркотиков в смывах", – заявил "Проекту" неназванный чиновник.

11 июня Голунова освободили из-под домашнего ареста. После этого Кремль якобы попросил СМИ написать отдельную новость об отмене акции в поддержку журналиста, которая была запланирована на 12 число и во время которой затем были задержаны десятки людей.

Никаких глобальных изменений в законодательстве после дела Голунова власти проводить не планируют, пишет "Проект". "Никаких выводов, кроме косметических, не будет, и вывод в таких историях всегда один – с людишками надо пожёстче, а то разболтаются вконец", – заявил изданию неназванный собеседник, близкий к Кремлю.