Китай осудил штурм здания Законодательного совета в Гонконге

Представитель КНР по делам Гонконга осудил прошедшие в городе протесты, во время которых противники властей заняли здание местного парламента. Накануне полиция силой устранила оттуда протестующих, тем не менее к утру во вторник протесты в городе прекратились, сообщает агентство Reuters.
По словам представителя Пекина, вышедшие на акции протеста люди нарушили закон, верховенство права и общественный порядок. Кроме этого, они прямо выступают против основ договорённостей о системе управления Гонконгом, достигнутых в 1997 году с Великобританией, заявил высокопоставленный чиновник КНР.
По данным Reuters, городские службы приступили во вторник к уборке общественных мест после переросших в беспорядки акций протеста. Сами митинги противников властей Гонконга пока прекращены.
В понедельник протестующие прорвали линии полиции и заняли здание Законодательного совета. Они сломали часть находящихся внутри сооружений, оставили на стенах антиправительственные надписи и развесили в зале заседаний флаг Гонконга со времён правления Великобритании.
- Протесты в городе продолжаются из-за намерения властей автономного региона разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.
- После массовых протестов власти Гонконга приостановили работу над законопроектом, но не прекратили её полностью. Это привело к новым протестам. В середине июня, как писали СМИ, на улицы вышли около двух миллионов человек.
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