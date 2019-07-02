Власти Иркутской области: в наводнении погибли 18 человек

В зоне наводнения в Иркутской области обнаружены тела 18 погибших, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

По данным ведомства, первоначально пропавшими считались 17 человек, но четверо из них были обнаружены живыми. В правительстве отметили, что количество погибших может ещё увеличиться, так как идёт разбор разрушенных домов.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей. Из берегов вышли пять крупных рек – левые притоки Ангары. Специалисты Иркутского государственного университета заявили в свою очередь, что причиной наводнения стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Жители пострадавших районов утверждают, что погибших гораздо больше, чем в официальной статистике, и возмущены тем, что в СМИ их сообщения называют фейками.

Также стало известно, что на гуманитарную помощь, которую жители региона собрали для пострадавших, клеятся листы с эмблемой партии "Единая Россия". Видео, подтверждающее это, было опубликовано в социальной сети "ВКонтакте". Судя по всему, продукты питания и вещи собирают в приёмной лидера "Единой России", главы российского правительства Дмитрия Медведева в Иркутске.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в больницах находится 191 пострадавший. Всего за медицинской помощью обратилось 1 258 жителей региона. Из зоны затопления эвакуировано более двух с половиной тысяч жителей. В паводке погибли сотни домашних животных.

На утро вторника, 2 июля, подтопленными остаются 42 населённых пункта в трёх районах Иркутской области. Вода всё ещё остаётся более чем в четырёх тысячах домов, где проживают свыше девяти тысяч человек. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Также режим чрезвычайной ситуации введён в городе Канске Красноярского края, где река Кан поднялась почти на полметра. В результате паводка пострадало около 300 человек, подтоплено более ста дачных участков.

При этом губернатор Красноярского края Александр Усс во время посещения города Канска жёстко ответил одной из местных жительниц, спросившей чиновника о том, что делать с размытыми дорогами. "Вы хотите права качнуть? Я тоже вам могу качнуть", – сказал чиновник женщине.