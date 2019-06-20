Премьер Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал предварительные результаты Совместной следственной группы по делу о крушении "Боинга" на востоке Украины. По его мнению, следствие по делу является политизированным и направленным против России. Таким образом он отреагировал на решение прокуратуры Нидерландов выдвинуть обвинения в причастности к катастрофе лайнера против четырёх бывших военнослужащих сил пророссийских сепаратистов Донбасса.

В среду прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на сторонне самопровозглашённой "Донецкой республики". В международный розыск будут объявлены бывший командующего силами сепаратистов Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза) и Леонид Харченко (Крот).

Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно был сбит самолёт "Малайзийских авиалиний", на контролируемую сепаратистами территорию.

Мохамад заявил, что предоставленные следственной группой доказательства не убеждают малайзийское правительство. "Даже перед началом расследования, они утверждали, что ответственность за катастрофу несёт Россия. Мы хотим доказательств этого. Но сейчас никаких доказательств нет, только сплетни", – цитирует его местная англоязычная газета The Star. Журналисты спросили у премьер-министра, связана ли его оценка с тем, что Россия является крупным покупателем пальмового масла из Малайзии, но он заявил, что нет.

Малайзия – одна из пяти стран, входящих в Совместную следственную группу, расследующую авиакатастрофу. Накануне представители трёх входящих в следственную группу стран – Украины, Нидерландов, Австралии – приветствовали предварительные результаты работы следствия. МИД России заявил, что следствие пытается дискредитировать страну в глазах мирового сообщества. Стрелков и Дубинский обвинения в свой адрес отрицают, позиция остальных обвиняемых неизвестна.