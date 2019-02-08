Нидерланды установили контакты с Россией для переговоров по MH17

Правительства Нидерландов и Австралии впервые за почти пять лет смогли установить с Россией дипломатические контакты для выяснения правовой ответственности Москвы в связи с гибелью рейса MH17 в небе над Донбассом.



Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал контакты с Москвой "позитивными и конструктивными", сообщила "Немецкая волна". Отвечая на вопросы голландских журналистов, Блок уточнил: "Дипломатические контакты установлены для того, чтобы понять, сможем ли мы начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17", отмечает "Голос Америки". Заместитель главы МИД России Александр Грушко, сказал "Интерфаксу", что до сих пор не были учтены сведения, которые предоставляли нидерландским следователям российские специалисты в рамках правового сотрудничества.

Самолёт "Боинг-777" малайзийской авиакомпании, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек – пассажиры и экипаж – погибли.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", ракетой которого был сбит "Боинг", прибыл в Донбасс с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, дислоцированной под Курском.



Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера.