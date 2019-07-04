Игроков московской "Славы" отчислили за поддержку протестующих в Тбилиси

Игроков московского регбийного клуба "Слава", Реваза Бродзели и Сабу Илуридзе, отчислили из команды за жест солидарности с протестующими в Грузии.

Во время матча "Славы" против "Кубани" грузинские регбисты – после того, как принесли очки своей команде, – закрыли руками глаза. Это жест, который используют участники акций протеста в Тбилиси. Он появился после того, как в одну из протестующих попала резиновая пуля, выпущенная полицией, из-за чего она лишилась глаза.

По информации СМИ, с Бродзели и Илуридзе разорвали контракты, а их самих вынудили покинуть Москву. По словам игроков, в их акции не было антироссийского подтекста – они всего лишь хотели выразить поддержку тем, кто пострадал во время протестов в столице Грузии. Реакцию России на жест солидарности Бродзели назвал "смешной".

"Я знаю, что команде не хотелось расставаться с нами, – приводит его слова "Газета.ру". – После инцидента я встретился с президентом клуба и обсудил сложившуюся ситуацию. Он тоже считает, что в этом не было никакой политической подоплеки – только солидарность с теми, кто получил ранения". Регбист также отметил, что решение о его отстранении было принято не клубом, а Федерацией регби России. При этом Бродзели отметил, что абсолютно не жалеет о том, что сделал, и готов продолжить карьеру в Грузии.

В свою очередь президент "Славы" Алексей Ниловский заявил, что контракты с Илуридзе и Бродзели официально не расторгнуты и они по-прежнему являются игроками клуба.