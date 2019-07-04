Игроков московской "Славы" отчислили за поддержку протестующих в Тбилиси

Игроков московского регбийного клуба "Слава", Реваза Бродзели и Сабу Илуридзе, отчислили из команды за жест солидарности с протестующими в Грузии.
Во время матча "Славы" против "Кубани" грузинские регбисты – после того, как принесли очки своей команде, – закрыли руками глаза. Это жест, который используют участники акций протеста в Тбилиси. Он появился после того, как в одну из протестующих попала резиновая пуля, выпущенная полицией, из-за чего она лишилась глаза.
По информации СМИ, с Бродзели и Илуридзе разорвали контракты, а их самих вынудили покинуть Москву. По словам игроков, в их акции не было антироссийского подтекста – они всего лишь хотели выразить поддержку тем, кто пострадал во время протестов в столице Грузии. Реакцию России на жест солидарности Бродзели назвал "смешной".
"Я знаю, что команде не хотелось расставаться с нами, – приводит его слова "Газета.ру". – После инцидента я встретился с президентом клуба и обсудил сложившуюся ситуацию. Он тоже считает, что в этом не было никакой политической подоплеки – только солидарность с теми, кто получил ранения". Регбист также отметил, что решение о его отстранении было принято не клубом, а Федерацией регби России. При этом Бродзели отметил, что абсолютно не жалеет о том, что сделал, и готов продолжить карьеру в Грузии.
В свою очередь президент "Славы" Алексей Ниловский заявил, что контракты с Илуридзе и Бродзели официально не расторгнуты и они по-прежнему являются игроками клуба.
- Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня на фоне визита в страну российской делегации, возглавляемой депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принимал участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия и на время занял место председателя грузинского парламента, что возмутило местную оппозицию. Гаврилов известен тем, что, будучи депутатом Госдумы, выступал за признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Многие в Грузии считают их своими территориями, оккупированными Россией.
- Позже протесты переросли в столкновения с полицией. Против митингующих применили слезоточивый газ, резиновые пули нескольких модификаций, а также водомёты. В результате беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Были задержаны около 300 протестующих.
- После беспорядков в Тбилиси российские власти запретили авиаперевозки с Грузией и начали давление на грузинский бизнес. Они объясняют это заботой о безопасности собственных граждан.
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