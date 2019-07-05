Прокуратура признала нарушением задержание подростка 12 июня

Останкинская межрайонная прокуратура Москвы признала нарушением жесткое задержание 17-летнего подростка на акции против полицейского произвола 12 июня. Руководству отдела полиции по Алексеевскому району вынесено представление. Об этом "Интерфаксу" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Он обратился не только в прокуратуру, но и в Росгвардию. Там заявили, что материалы проверки действий бойцов ОМОНа в отношении несовершеннолетнего направлены в Следственный комитет.

Ранее Росгвардия обвинила несовершеннолетнего участника марша 12 июня в Москве Валерия Теневого в том, что он сам спровоцировал избившего его бойца ОМОНа. После задержания он якобы представился ненастоящим именем, "показывал непристойные жесты", "нецензурно выражался", отказывался прекратить снимать на телефон бойца ОМОНа Андрея Шукана, который пытался отнять у него камеру.

Как рассказывали очевидцы и сам Теневой, полицейский повалил юношу на пол и стал бить по животу и челюсти. По словам несовершеннолетнего активиста, он не отдавал камеру Шукану, чтобы тот не удалил фотографии. Валерий Теневой был госпитализирован из отделения полиции. 19 июня он подал жалобу на избиение в Следственный комитет.