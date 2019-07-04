Трёх задержанных на акции 12 июня признали невиновными

Головинский суд прекратил административные дела трёх задержанных на несогласованной акции против полицейского произвола в Москве 12 июня.

Судья Лилия Венедиктова сочла, что сотрудники полиции могли ошибиться из-за большого числа задержаний. Об этом в четверг сообщил журналист Александр Черных со ссылкой на постановление по делу одного из задержанных Георгрия Лисеева.

Тот утверждал, что просто гулял на фестивале "Времена и эпохи". Полицейские настаивали, что Лисеев был в группе людей, одетых в одинаковые футболки, за которые людей активно задерживали в центре города.

Имена ещё двух оправданных журналист не указывает.