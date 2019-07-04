Трёх задержанных на акции 12 июня признали невиновными

Головинский суд прекратил административные дела трёх задержанных на несогласованной акции против полицейского произвола в Москве 12 июня.
Судья Лилия Венедиктова сочла, что сотрудники полиции могли ошибиться из-за большого числа задержаний. Об этом в четверг сообщил журналист Александр Черных со ссылкой на постановление по делу одного из задержанных Георгрия Лисеева.
Тот утверждал, что просто гулял на фестивале "Времена и эпохи". Полицейские настаивали, что Лисеев был в группе людей, одетых в одинаковые футболки, за которые людей активно задерживали в центре города.
Имена ещё двух оправданных журналист не указывает.
- Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. МВД закрыло дело. Действия задержавших его сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, их начальство уволено.
- 12 июня в центре Москвы прошёл марш против фальсификации уголовных дел и в поддержку Голунова. Мероприятие не стали отменять, несмотря на запрет властей и освобождение журналиста. Полиция задержала более 500 человек, включая сотрудников СМИ и случайных прохожих. Полицейские применяли силу.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.