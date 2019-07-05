Новые леса в России позволят сохранить нынешний климат Земли

Насаждение новых лесов - самый эффективный способ борьбы с климатическими изменениями. Культивация лесонасаждений способна нейтрализовать две трети объема углеводородных выбросов, произведенных людьми до сих пор. К такому выводу пришли учёные Швейцарского технического института (ETH) в Цюрихе - они делятся результатами своих исследований в докладе, опубликованном 5 июля в журнале Science. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Проведенное исследование впервые показало, что ограничить глобальное потепления в пределах полутора градусов – достижимая цель, подчёркивают авторы доклада.



Для этого, однако, нужно не только снизить выброс углекислого газа в атмосферу благодаря ограничениям в сфере энергетики и на транспорте, но и насадить новые леса общей площадью в один миллиард гектаров. Это примерно соответствует территории США или площади, в 25 раз превышающей территорию Германии. По мнению авторов доклада, эта задача, несомненно, выполнима. В своих расчетах они показали, что на Земле вполне достаточно площадей для облесения, при этом новые леса можно насаждать без всякого ущерба для городов и сельскохозяйственных земель. Речь идет о насаждении лесов в ныне разрушенных экологических зонах.



Эксперты Швейцарского технического института полагают, что наибольший потенциал для разведения новых лесов имеет Россия, за ней с большим отрывом следуют США, Канада, Австралия, Бразилия и Китай.



В настоящее время площадь лесных массивов на Земле составляет 2,8 млрд гектаров. По подсчетам экспертов, новые леса способны поглотить около 200 миллиардов тонн углекислого газа. Это почти две трети того объема углеводородов - 300 млрд тонн, который попал в атмосферу из-за деятельности человека с начала промышленной революции.