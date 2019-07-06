Пикеты в защиту сестёр Хачатурян в Москве начались с задержаний

В Москве на Болотной площади задержали участницу одиночного пикета в защиту сестёр Хачатурян. Валентину Лузанову забрали в полицию после того, как к ней подошли участники движения "Мужское государство". Один из них встал рядом с активисткой, развернув плакат "Сёстры Хачатурян – убийцы".

По данным "ОВД-Инфо", участника "Мужского государства" задержали вместе с Лузановой.

В Москве в субботу проходят одиночные пикеты. Их участники не только выступают в защиту сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, но и отстаивают интересы жертв домашнего насилия в России.

Активисты, считающие, что сёстры Хачатурян должны понести строго наказание, также уже проводили пикеты. Сообщалось, что движение "Мужское государство" собирается сорвать сегодняшние акции.

Согласовать массовое мероприятие в поддержку сестёр Хачатурян в центре Москвы городские власти отказались. Организаторы перенесли марш на 27 июля и заявили, что будут вновь пытаться договориться с мэрией.