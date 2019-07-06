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Пикеты в защиту сестёр Хачатурян в Москве начались с задержаний

Рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

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В Москве на Болотной площади задержали участницу одиночного пикета в защиту сестёр Хачатурян. Валентину Лузанову забрали в полицию после того, как к ней подошли участники движения "Мужское государство". Один из них встал рядом с активисткой, развернув плакат "Сёстры Хачатурян – убийцы".

По данным "ОВД-Инфо", участника "Мужского государства" задержали вместе с Лузановой.

В Москве в субботу проходят одиночные пикеты. Их участники не только выступают в защиту сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, но и отстаивают интересы жертв домашнего насилия в России.

Активисты, считающие, что сёстры Хачатурян должны понести строго наказание, также уже проводили пикеты. Сообщалось, что движение "Мужское государство" собирается сорвать сегодняшние акции.

Согласовать массовое мероприятие в поддержку сестёр Хачатурян в центре Москвы городские власти отказались. Организаторы перенесли марш на 27 июля и заявили, что будут вновь пытаться договориться с мэрией.

  • Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
  • Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.
  • В июне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестёр. После этого в нескольких городах России и зарубежья начались серии одиночных пикетов в поддержку Хачатурян. Участники акций выступают против тяжёлой квалификации преступления. Сейчас сестёр обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.
  • В защиту сестёр Хачатурян также выступил лидер популярной калифорнийской рок-группы System of a Down, обладатель премии "Грэмми" Серж Танкян.

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