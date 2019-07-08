Разгон шествия 1 мая. Общественное расследование в Петербурге

В петербургском "Открытом пространстве" были представлены предварительные материалы Общественного расследования разгона шествия 1 мая 2019 года. Его авторы провели десятки интервью с участниками акции и восстановили ход событий практически поминутно, главная цель – показать, что жесткий разгон шествия не был спровоцирован протестующими, вопреки утверждениям городских властей и силовиков.

Силовой разгон мирного согласованного шествия первомайской демократической колонны вызвал в обществе большой резонанс. Согласованное шествие было с самого начала окружено плотным кольцом ОМОНа, задержано на 40 минут и в конце концов жестко разогнано. Некоторые участники шествия были задержаны утром 1 мая еще у себя дома или по дороге к Лиговскому проспекту, где был объявлен сбор колонны. Задержания в ходе самого шествия проводились максимально жестко, с силовыми захватами, бросанием на асфальт. Наконец, остановку шествия из-за непредвиденных массовых задержаний силовики интерпретировали несанкционированным митингом внутри шествия. Целый ряд партий, движений и общественных организаций выразили протест против действий полиции, обратились в Следственный комитет и прокуратуру, потребовали расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных.

Идею независимого Общественного расследования разгона первомайского шествия предложил социолог Владимир Костюшев на заседании Правозащитного совета Петербурга, она была поддержана уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым. В рабочую группу вошли члены Правозащитного совета, участники разогнанного шествия, юристы, общественные активисты – всего 12 человек. Первоначально целью расследования было доказать, что заявления городских властей о том, что участники шествия занимались провокациями, не соответствуют действительности и что настоящим провокатором в данном случае явились власти, сотрудники полиции и Росгвардии.

Ответственный секретарь Правозащитного совета Наталия Евдокимова в комиссии по расследованию разгона шествия отвечает за вопросы законодательства, как российского, так и международного. Она вспоминает, что одно подобное расследование в России уже было – по Болотному делу и что после этого был выигран суд в ЕСПЧ. Евдокимова объясняет, что главная задача расследования – собрав и проанализировав материал, показать, что не было провокации со стороны участников шествия, которых обвинили в том, что они остановились, отказались идти дальше и провели "несанкционированный митинг внутри санкционированного шествия", а что провокация была со стороны полиции, которая остановила шествие и не дала ему двигаться дальше.

– Последние суды уже принимали во внимание записи, где видно, что правоохранители, так называемые "космонавты", стоят со своими щитами и не пускают людей. Наша задача – показать, как это было. Это первое такое расследование в Петербурге, мы его делаем на добровольных началах, хотим проанализировать поминутно события того дня и доказать провокацию со стороны правоохранительных органов. Хотя они были только исполнителями, а кто инициатор разгона – мы не знаем. По нашей просьбе Александр Шишлов отправил запросы в различные органы, все ответы написаны как под копирку – что виноваты организаторы и провокаторы, испортившие людям праздник. Нам надо донести до людей, как все это было, – многие же не понимают, что произошло. Недавно к нам присоединилась замечательная молодая женщина Ольга Вистунова, она перерыла и пересмотрела кучу видео и фотоматериалов и восстановила поминутно ход событий, что очень важно.

Автор идеи расследования Владимир Костюшев уверен, что оно повлияет на общественный климат в городе – и уже повлияло на недавние судебные решения, которые или вернули дела участников шествия в полицию, или не признали их провокаторами и нарушителями закона, как того хотели силовики. Одна из главных задач – оправдание задержанных 1 мая, в том числе сопредседателя движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и главы петербургского штаба Навального Александра Шуршева, которые были признаны организаторами незаконного митинга и отсидели за это по 10 суток. Но самое главное, считает Костюшев, – что в итоговый текст доклада комиссии могут быть включены предложения по изменению законодательства, касающегося проведения публичных мероприятий, ответственности органов власти за безопасность их участников, тем более что недавно соответствующее постановление было принято и Конституционным судом.

Это спокойные, интеллигентные, умные жители великого города, и чтобы применить к ним слово "экстремизм" – это надо постараться

– Все зависит от нашей внутренней мобилизации, профессионализма, компетентности, но состав комиссии убеждает меня в том, что мы это сделаем. Я уже взял 30 интервью у самых разных участников шествия, познакомился со всеми лично. У меня впечатление, что это спокойные, интеллигентные, умные жители великого города, и чтобы применить к ним слово "экстремизм" – это надо постараться. Вот, например, 40-летний мужчина – он увидел, как полицейские уронили женщину, стал помогать ей подняться – и оказался в автозаке. Я провел с этими людьми фокус-группу, они были на слушаниях в "Открытом пространстве" – сдержанные строгие люди, такими знакомствами можно только гордиться. Я считаю, что на шествии проявилась высокая культура петербуржцев – работающих, семейных, иногда имеющих по два высших образования. Они вышли со своими лозунгами и требованиями – и вдруг дубинки, "космонавты" в шлемах без опознавательных знаков – это политическая и социальная аномалия. Правда, она у нас далеко не единственная – и обо всех таких случаях надо говорить, надо их расследовать. Разгон митинга 1 мая случился в 1993 году в Москве, у нас было избиение людей после митинга 15 апреля 2007 года, то есть разгоны были, и даже более жесткие, но такого 1 мая в Петербурге не было никогда.

На своей странице в Фейсбуке Владимир Костюшев опубликовал тезисы к общественному расследованию, где обозначил три основные темы. Первая – это методология и организация расследования: "интервью с задержанными участниками, анализ политического контекста, превентивных действий полиции, плакатов и цензуры плакатов участников шествия, подготовки, организации и хронометража шествия, задержаний участников, разгона шествия, … судебных процессов и апелляций, фото/видеодокументов... Возможность опроса полицейских и чиновников". Вторая тема – анализ событий и ситуаций, связанных с разгоном шествия. Третья – подготовка выводов и предложений по результатам общественного расследования, определение ответственности как за организацию шествия, так и за его разгон, выработка рекомендаций по обеспечению права граждан на свободу собраний.

Одна из ключевых ситуаций, на которую обращает внимание Владимир Костюшев, – это 40-минутная задержка демократической колонны перед началом шествия.

Это был первый акт спектакля по дискредитации демократической общественности перед выборами

– Я считаю, что инициировала ее даже не полиция, а администрация города. Во-первых, еще на Лиговке, до начала шествия лейтенант полиции Артем Иванов предупреждал в мегафон о недопустимости участия в несогласованном митинге – почему? Ведь предполагалось только шествие, и оно было согласовано. На мой взгляд, это была заготовка – тезис о "несогласованном митинге внутри согласованного шествия". Наверное, его придумали заранее в кабинетах чиновников, я предполагаю, что его авторы – пресловутые политтехнологи избирательного штаба Беглова. Во-вторых, это единственная колонна, которая с самого начала была оцеплена полицией. В общем, утвержденный регламент шествия был нарушен администрацией города. Теперь они, кстати, все друг на друга кивают – Росгвардия говорит, что не участвовала, полиция отсылает к городской администрации, а администрация в официальных ответах Шишлову пишет, что никаких распоряжений о разгоне не было. По-моему, они просто перепугались, когда узнали о нашем расследовании. И теперь, после скандальной муниципальной кампании, после красной карточки Вишневскому на губернаторские выборы, мне кажется ясной причина разгона первомайского шествия: это был первый акт спектакля по дискредитации демократической общественности перед выборами. И сделано это было грубо и неуклюже.

По словам Владимира Костюшева, предполагается исследовать около 300 эпизодов (в доклад попадут самые типичные) шествия и разгона. Правозащитник Динар Идрисов, отвечающий за информацию из судов, выделяет только самые главные эпизоды – их, по его мнению, 36. Например, он упоминает эпизод изъятия плакатов у рамок металлоискателей – важно узнать, кто принял это решение, насколько активно использовался инструмент политической цензуры. Еще один важный эпизод – задержание нескольких человек уже после разгона шествия, когда люди подумали, что все закончилось, решили сфотографироваться с плакатами – и тут их жестко задержали, так что некоторые при этом получили травмы. Важно также разобраться, какова роль в разгоне шествия нового начальника петербургской полиции Романа Плугина, который присутствовал на акции. По мнению Идрисова, важна не компиляция мнений отдельных членов комиссии, а выработка единой позиции. Как и Владимир Костюшев, Идрисов тоже считает, что даже не завершенное расследование уже оказывает влияние.

Общественное расследование – это форма давления со стороны общества

– На данный момент дел, по которым прекращено административное преследование, 8, из них 2 решения вступили в законную силу – это значит, что они не были обжалованы, хотя наши силовики вполне научились это делать. Решения вынесены, скорее всего, по процессуальным основаниям – например, указано, что барабанщик Борисов был задержан в 12.20, а вменяется ему участие в митинге с 13.10 до 13.30 – ясно, что этого не могло быть и он не был привлечен к ответственности. А в последних постановлениях суд высказал позицию, что нет достоверных сведений о том, что митинг был, зато есть достоверные сведения о шествии, которому полиция помешала, а в дальнейшем разогнала. Еще несколько решений судов первой инстанции отменено Городским судом, и вполне возможно, что при новом рассмотрении суды снова начнут выносить противоречивые решения – например, о том, что несанкционированный митинг все-таки был. Я отдаю себе отчет, что никакой судья не может пойти против сформированной выше позиции. А тут мы видим изменение позиции судебной власти. Я думаю, что, несмотря на очевидно цирковой, сказочный характер готовящихся выборов, они все же создают повод к социальному напряжению, к дискуссии – вот и меняется позиция судебных и правоохранительных органов. Общественное расследование – это форма давления со стороны общества, и оно само по себе влияет позитивно. В то же время у меня нет иллюзий насчет того, что изменится законодательство, сильно поменяется практика. Для меня важна фиксация правды и фиксация состояния, в котором мы находимся.

Динар Идрисов также считает нужным прояснить позицию комитета по вопросам законности и правопорядка, который, по мнению правозащитника, во время первомайских событий был отстранен от принятия решений и метался между организаторами шествия и полицией. Правозащитник убежден, что само Общественное расследование – это факт сопротивления общества произволу власти по отношению к гражданам, что его можно рассматривать как продолжение мирного гражданского сопротивления 1 мая на Невском проспекте.

Адвокат Максим Камакин, также входящий в комиссию по расследованию разгона шествия, считает, что благодаря фото- и видеоматериалам и собранным свидетельствам участников событий будет несложно найти виновников разгона, а вот наказать их будет гораздо труднее.

Даже если шествие или митинг не согласованы, государство обязано обеспечить безопасность митингующих

– Это вопрос о том, насколько в правовом государстве защищены жизнь и здоровье граждан. Мы видим, как полицейский без всякой необходимости душит и роняет на землю участника митинга, прыгает на него. Была ли у полицейского необходимость применять физическую силу к демонстранту? Эти вопросы будут заданы в Европейском суде по правам человека. Кстати после расследования событий 6 мая было замечательное решение ЕСПЧ по делу "Фрумкин против России", где установлены все позитивные обязанности государства. 1 мая в Петербурге по сути произошло то же самое, что и в Москве на Болотной, – значит, и здесь по аналогии мы вправе задать свои вопросы чиновникам, которые не соблюдали общественные интересы: у людей забирали плакаты – значит, нарушено право на выражение своего мнения, шествие было остановлено – значит, нарушено право на свободу собраний. Мы видим, что государство запрещает гражданам выражать свое мнение, если оно ему не нравится, и ограничивает право на свободу собраний, если она несет что-то негативное в адрес власти. Даже если шествие или митинг не согласованы, государство обязано обеспечить безопасность митингующих, а оно их разгоняет и жестко преследует. Между тем Венецианская комиссия в 2010 году приняла руководящие принципы по свободе мирных собраний, и там говорится, что сотрудники правоохранительных органов должны пройти соответствующую подготовку и приобрести навыки мягкого воздействия, такие как переговоры и посредничество. Нужно избегать эскалации конфликта, необходимо наличие специального контактного центра в правоохранительных органах, куда могут обращаться протестующие, информация о таком центре должна быть общедоступна – но у нас таких центров нет в природе. Там сказано также, что силовики должны давать людям время на осмысление собственных распоряжений, что в действиях полицейских не должно быть сюрпризов, но самое главное вот что: правоохранительным органам не следует прибегать к разгону собраний, если они проходит мирно. Это ключевой пункт – не важно, согласовано собрание или нет – если оно проходит мирно, не надо его разгонять. Разгон – самая крайняя мера, которая должна быть согласована с международными правилами и нормами.

Комиссия, занятая Общественным расследованием разгона мирного первомайского шествия в Петербурге, пока представила только предварительные материалы. В конце августа должен появиться краткий вариант доклада, который будет размещен в соцсетях, а в конце сентября уже полную версию доклада представят на выездном заседании Совета по правам человека при президенте РФ. Доклад будет издан отдельной книжкой.