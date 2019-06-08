“А теперь распишитесь”. Как выдвигают в губернаторы Александра Беглова

Петербургских бюджетников, студентов и даже старшеклассников заставляют ставить подписи за врио губернатора Петербурга Александра Беглова – с тем, чтобы он мог участвовать в качестве самовыдвиженца в губернаторских выборах

Сообщения о широком использовании административного ресурса для того, чтобы помочь Александру Беглову отбросить приставку врио, носят массовый характер. В распоряжении петербургского штаба Алексея Навального оказалась аудиозапись, на которой студента Петербургской юридической академии уговаривают поставить подпись за выдвижение Александра Беглова кандидатом в губернаторы. Причем, судя по записи, никто не сомневается в том, что студенты поставят свои подписи, главное, чтобы был паспорт, а в нем петербургская прописка. И только когда один из студентов, Иван Мезенцев, отказывается подписать лист за Беглова, замначальника очного отделения бакалавриата факультета юриспруденции Алла Константинова просит замдекана Сергея Брыкова поговорить с несговорчивым студентом. И замдекана начинает терпеливо объяснять студенту, как устроен этот мир: что все ходят под главой района, что глава района защищает вуз от “московских шакалов” в лице Министерства образования и ревизионной комиссии, которые могут не дать академии аккредитацию, поскольку их задача – “задавить как можно больше маленьких учебных заведений”. Но глава района, такой нужный человек, вхожий в городское правительство, по словам Сергея Брыкова, защищает юридическую академию не просто так, а потому что и академия ему помогает. Вот сейчас, когда все главы районов “получили задание” в связи с предстоящими выборами губернатора, нужно “сделать шаг к выдвижению кандидата”, – объясняет Брыков и одновременно как бы успокаивает студента Мезенцева, что это ведь просто выдвижение, а не голосование. И когда студент уточняет – действительно ли его просят подписать лист за выдвижение Беглова на выборы, следует ответ: “Во благо академии”. Студент Мезенцев замечает, что замдекана склоняет его к нарушению тех самых принципов, которые он преподает. На это замдекана, видимо, потеряв терпение, бросает: “… ты далеко полез. Все, свободен”.

Студент второго курса Петербургской юридической академии Иван Мезенцев подтверждает, что запись – подлинная.

– Я проходил практику в деканате, позвонили из секретариата моего отделения бакалавриата и попросили подойти тех студентов, у кого есть с собой паспорт и прописка в Питере. Я пришел и увидел, что там собирают подписи за Беглова. Но я заранее поставил диктофон на запись. Потому что еще раньше в деканат магистратуры заходила девушка, сказала, чтобы по поводу выборов всех отправляли к ней, и я уже тогда почувствовал неладное. Да и еще раньше, на президентских выборах, к нам на занятие приходил Сергей Брыков и просил тех студентов, у которых нет петербургской прописки, прийти на следующий день в академию и пойти с ним в МФЦ, чтобы взять открепительные удостоверения. Я еще тогда его спросил, насколько настойчиво он будет заставлять людей это делать, и он мне ответил, что я – профессионально непригодный, раз задаю такие вопросы.

– Иван, значит, вы уже не впервые задаете своему начальству такие неприятные вопросы – вы активист?

– Нет, но я собираюсь баллотироваться на муниципальных выборах у нас в Рыбацком. Мне очень хочется изменить эту систему в целом – когда бюджетников заставляют идти на выборы, когда законы не действуют так, как должны. Сейчас у нас все построено так, что никто никого не трогает, потому что все сидят на зарплатах. А надо строить такую систему, чтобы каждый маленький политик, госслужащий конкурировал со своим коллегой и знал, что если он начинает превышать свои полномочия, это может ему очень навредить и создать проблемы вплоть до ухода с должности. А у нас такой практики совсем нет, особенно на высоких должностях. Чтобы изменить систему, нужны люди, которым это небезразлично. У нашей команды, которая в этом году выдвигается в 156 округе на муниципальных выборах, есть паблик во ВКонтакте, к нам обращаются люди за помощью, мы стараемся им помочь, обращаемся в районную администрацию, на портал “Санкт-Петербург”, – и таким образом у нас становится все больше сторонников. Думаю, шансы победить у нас есть, и они крепнут, когда такие вещи предаются огласке. Правда, я обнародовал эту запись не как участник муниципальной кампании, а как студент, которому надоело, что к нам относятся как к административному ресурсу.

– А как к вашему поступку отнеслись другие студенты?

– Одногруппники и другие студенты из потока отнеслись нормально – ну, так, на уровне шуточек, правда. А вот старшие ребята мне угрожали – мне написал студент 4 курса нашей академии – ты понимаешь, что ты наделал, теперь у академии могут быть проблемы. И обещал со мной “нормально побазарить”.

​– Как вы думаете, почему только вы возразили против использования вас как административного ресурса – или еще кто-то нашелся?

– Если возражения и есть, то, в основном, они высказываются на занятиях, при преподавателях, но я не припомню, чтобы кто-то шел на прямой конфликт с администрацией вуза. У будущих юристов оказалась очень пассивная гражданская позиция. Но это не значит, что все студенты так вот покорно берут паспорта и идут ставить подпись за Беглова – большинство не берут паспортов, говорят, что у них нет прописки – в общем, пытаются не подписать. Во вчерашнем комментарии Сергей Брыков написал, что собрано всего 15 подписей, это очень мало, но мне почему-то кажется, что потом их будет больше. И еще очень важно – ведь потом Брыков стал говорить, что никакого сбора подписей не проводилось. Про другие вузы я ничего не знаю, но в комментариях к моей записи бюджетники писали, что у них происходит то же самое. Среди студентов почти нет таких, которые активно интересуются политикой, а если такие и есть, то они стараются не обнаруживать свои взгляды. Это полная противоположность тому, как ведет себя студенчество Европы и США, они же там очень активно участвуют в акциях протеста, высказывают свою позицию. Наверное, наша власть всех запугала, люди боятся штрафов и задержаний. Да и воспитывали их те, кто привык, что у нас один генеральный секретарь, и это надолго, что против режима идти нельзя, что ты просто элемент в государственной системе, что не государство для человека, а человек для государства. Чтобы это переломить, надо воспитывать сознательных граждан, которые будут знать, что это они должны принимать решения, а не кто-то сверху.

– А как вы сами стали сознательным гражданином?

– Был наблюдателем на президентских выборах, оттуда все и пошло.

– Не боитесь, что у вас начнутся неприятности?

– Скорее всего, неприятности начнутся, когда все уляжется. Думаю, до конца сессии меня точно не тронут, а вот что будет через год, не знаю.

До администрации вуза дозвониться не удалось, но ранее Алла Константинова уже заявила, что никакого сбора подписей за выдвижение Беглова в академии не велось.

Слова Ивана Мезенцева о бюджетниках, у которых тоже собирают подписи за выдвижение Беглова, подтверждает Марина (она попросила изменить свое имя, объяснив, что ей дорого ее место воспитательницы детского сада).

– Вчера наше руководство предложило всем нам, работникам, прийти в кабинет директора с паспортом. Зачем – не объяснили, и мы подумали, что, наверное, будут выдавать карту петербуржца – нас как раз недавно на нее записывали. Вот все и пошли к начальству безо всякой задней мысли. Пришли – а там сидят две какие-то пожилые женщины. И нам говорят – если паспорта нет, можно посмотреть свои данные в личном деле – обыденная процедура. Ну, записали они данные паспорта, прописку и говорят – а теперь распишитесь. Мы спрашиваем – а за что расписываться-то? Они говорят – за выдвижение Беглова. Я говорю – здрасте! А я вовсе не хочу за него голосовать. Мне говорят – ну, и что, голосовать можете за кого угодно, а он ведь идет самовыдвиженцем – вы просто за его выдвижение подписываетесь. Я говорю – вообще-то это называется административный ресурс. А директор рядом стоит, говорит – ты чего, ставь подпись-то! Я говорю – не буду. Встала просто и вышла. Уж не знаю, стали ли они там рисовать фальшивые подписи, но мне говорили, что против нескольких фамилий стоял прочерк. Правда, таких было немного. И кто-то просто не понял, за что подписывается – начальство же все время какие-то подписи собирает, то за технику безопасности, то за жизнь и здоровье детей, так что народ привык ставить эти подписи не глядя. А кто-то сказал – ну, Беглов, подумаешь, все равно все одинаковые. Я считаю все это давлением на людей, считаю, что все это нечестно и незаконно. В комментариях к моему посту мне привели один из пунктов закона, который говорит, что на рабочем месте, где человеку платят зарплату, собирать подписи нельзя ни за каких политиков.

Еще одно свидетельство об использовании административного ресурса для выдвижения Александра Беглова в кандидаты в губернаторы приводит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Фейсбуке. Он пишет о том, как в 107-й гимназии Выборгского района “старшеклассников вызывают к директору и собирают подписи за выдвижение Беглова. Мол, надо “подойти с паспортом и что-то подписать”. Подписывают те, кому на день голосования будет 18 лет. Или уже есть 18. Ребята возмущаются, потому что не хотят, чтобы подписи собирали из-под палки. И потому, что не хотят выдвигать Беглова”. В отличие от начальства юридической академии, открестившегося от самого факта сбора подписей за выдвижение Беглова, школьная администрация, по словам Вишневского, не стала отрицать, что сбор подписей велся, но заявила, что это было исключительно добровольно.



Борис Вишневский определяет происходящее как “классическое использование кандидатом преимуществ должностного или служебного положения (“привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов”)”. Депутат сообщает, что уже направил по этому поводу обращения в городскую прокуратуру и Горизбирком.

Сам Александр Беглов и его штаб в разговорах с прессой отрицают использование административного ресурса.