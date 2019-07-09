Двоих жителей Архангельска обвиняют в экстремизме за организацию и участие во встречах последователей веры Свидетелей Иеговы. Сами обвиняемые называют себя "дружеской компанией соверующих" и не понимают, что послужило основанием для допросов и обысков.

Что я такого сделала?

Калерии Мамыкиной – 78 лет. 7 мая 2019 года она стала фигурантом уголовного дела: ее обвиняют в участии в экстремистской организации. Следователи встретили пенсионерку с этим известием прямо на вокзале, когда она вернулась из отпуска.

– Я ездила на неделю к родным в Вологду, приезжаю оттуда, а на вокзале меня встречают двое мужчин в гражданской одежде, предъявляют удостоверения и ордер на обыск, − рассказывает Калерия Мамыкина. – Довели до машины и повезли ко мне домой. Там провели обыск, составили протокол. Затем, ничего не говоря, повезли меня на допрос к следователю. Я уже не помню, в каком была состоянии, мне было очень плохо. Я находилась там больше часа. Потом приехала домой, приняла таблетки, помолилась и сообщила [о случившемся] родным. Я одна живу, поэтому мне трудно. Мои [родные] все меня поддержали: сестры, братья, сын тоже приехал. А потом уже пошло следствие.

Обвинения мне объяснили тем, что я –​ пособник, так как предоставляла помещение для собраний

По словам Калерии Федоровны, во время обыска у нее изъяли два блокнота, в одном из которых были записи о конгрессах Свидетелей Иеговы 2011 и 2013 годов, во втором – напоминания о встречах религиозной группы с датами и именами.

– Обвинения мне объяснили тем, что я – пособник, так как предоставляла помещение для собраний: мы собирались небольшой группой у меня дома, − пояснила Калерия Мамыкина. – Во второй раз на допрос я ходила с адвокатом. Написала заявление, что отказываюсь от первых показаний, так как была в стрессовом состоянии. Когда на втором допросе я попросила прочитать протокол, ужаснулась. Я такого не могла написать. Мне предлагали сотрудничать со следствием, обещали закрыть дело, если я откажусь от своих убеждений. А я просто порассуждала, зачем я буду сотрудничать с ними, если я не хочу? Что я такого сделала? Я буду отстаивать свои права.

Калерия Мамыкина – не единственная жительница Архангельска, которая проходит по делу об экстремизме за участие в собраниях Свидетелей Иеговы. Под следствием также находится соверующий Мамыкиной Евгений Якку. О своем уголовном деле он узнал в феврале 2019 года.

С автоматами, но в бахилах

В один из дней Евгений и Ирина Якку проснулись в шесть утра от стука в дверь. Во дворе их частного дома были припаркованы пять машин: у дверей хозяев дома ждали 15 человек в масках с автоматами наперевес.

– Они спросили, есть ли у нас что-то запрещенное: ничего не нашли, потому что мы никогда не занимались чем-то противоправным в отношении государства. Свидетели Иеговы очень уважают власть, – вспомнил события того дня Евгений Якку.

Евгений Якку стал Свидетелем в 2000-х, его жена еще раньше – в 1990-х. При февральском обыске у них забрали Библии синодального перевода и архимандрита Макария, рабочие блокноты, планшет, телефоны, ноутбук.

– Когда был допрос, следователь даже спросил: "Вы знали, что мы придем?" Хочу отметить, что сотрудники Следственного комитета вели себя очень корректно, надели бахилы во время обыска, хоть и были при этом с автоматами, – рассказал Евгений.​

Сразу после обыска дома семью Якку увезли на допрос, где Евгений встретил своих знакомых, периодически участвовавших в религиозных встречах. По словам Евгения Якку, они не исповедовали вероучение Свидетелей Иеговы, и, возможно, именно их действия могли "спровоцировать" возбуждение уголовного дела.

– Была семейная пара, они не были Свидетелями Иеговы, мы знакомы с главой семейства по работе. Его жена и ребенок периодически приходили на наши встречи. Мне сложно говорить, но, возможно, это была спланированная акция против нас. Ребенок снимал встречи на телефон, видео, в итоге они стали достоянием правоохранительных органов, – рассказал Евгений Якку.

Мне сложно говорить, но, возможно, это была спланированная акция против нас

Последние десять лет Евгений работал региональным представителем различных компаний, производящих товары потребительского спроса – от кондитерских изделий до детского питания. В его задачи входило общение с торговыми сетями и оптовыми центрами, контроль продукции на полках магазинов. После возбуждения уголовного дела Евгения уволили, а жене Ирине, у которой на фоне стресса обострился рассеянный склероз, пришлось уйти с работы бухгалтера. Евгений проходит в уголовном деле как главный обвиняемый, глава экстремистской организации: ему нельзя выезжать за пределы России, на автомобили наложен арест.

– Не было такого, чтобы кто-то что-то организовывал. Если было желание пообщаться на библейские темы, то мы с соверующими собирались. Но когда мы обсуждали Библию, понятно, что кому-то нужно было быть модератором. Мы смотрели видеоролики, исследовали Библию, исполняли песни, основанные на псалмах. В принципе, это обычное поклонение, только в дружеской компании. Нас было порядка 6–7 человек, – рассказал Евгений Якку.

Без звездочки

По словам Евгения Якку, сейчас ведется экспертиза изъятых у него записей и литературы. В конце июня он направил ходатайство о прекращении уголовного дела в региональный следственный комитет по Архангельской области, председателю Следкома России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке. Доводы в свою защиту Якку основывает на деле соверующего Дмитрия Михайлова из Ивановской области, преследование которого в ООН признали религиозной дискриминацией.

– Рабочая группа по произвольным задержаниям ООН решительно осудила аресты Свидетелей Иеговы и потребовала от России немедленного освобождения верующих, – пояснил представитель Европейской организации Свидетелей Иеговы (ЕАСИ) Ярослав Сивульский. – 29 мая 2019 года получена резолюция по итогам рассмотрения жалобы Дмитрия Михайлова. Его арест признан проявлением религиозной дискриминации. В документе подчеркивается, что выводы "относятся ко всем другим лицам, находящимся в обстоятельствах, подобных тем, в которых находится г-н Михайлов". Жалобы на аресты российские Свидетели Иеговы подавали в три разные международные инстанции: в Европейский суд по правам человека, в Комитет по правам человека ООН и в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН. Документ по Дмитрию Михайлову стал первым решением международной инстанции.

Как утверждает Ярослав Сивульский, такой организации, как "Свидетели Иеговы в России", вовсе не существует.

– Свидетели Иеговы – это вероисповедная принадлежность. Вероучение Свидетелей Иеговы никогда не исследовалось в российских судах и не подвергалось запрету. В Российской Федерации была запрещена деятельность "Управленческого центра региональной религиозной организации Свидетелей Иеговы в России", а также местных религиозных организаций. Не Свидетели Иеговы запрещены, а Управленческий центр Свидетелей Иеговы. Сокращение названия запрещенного в России юридического лица до названия "Свидетели Иеговы" сводит воедино разные по смыслу понятия и ставит под угрозу более 170 тысяч мирных граждан по их вероисповедному признаку, – пояснил Ярослав Сивульский.

Свидетели Иеговы – это вероисповедная принадлежность. Вероучение Свидетелей Иеговы никогда не исследовалось в российских судах и не подвергалось запрету

По мнению ЕАСИ, почти 200 тысяч россиян живут сегодня под угрозой уголовного преследования или иных форм гонений со стороны государства из-за своей религиозной принадлежности. Уже возбуждены уголовные дела против более чем 200 человек. Следственные органы обратили пристальное внимание на Свидетелей Иеговы после официального запрета "Управленческого центра региональной религиозной организации Свидетелей Иеговы в России" два года назад.

– Гонения за веру для нас не новы, все это мы уже прошли в советские годы, − продолжил Ярослав Сивульский. − При Сталине Свидетелей Иеговы даже массово ссылали в Сибирь. Но в 1991 году государство официально извинилось перед Свидетелями Иеговы и реабилитировало их. У многих из них сегодня есть удостоверения жертв политических репрессий, по которым они получают льготы и пособия. И теперь получается, что государство повторно подвергает репрессиям тех, кого реабилитировало, причем на том же самом основании – вера в Иегову.

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Комментировать подробности уголовного дела против Свидетелей Иеговы в управлении следственного комитета по Архангельской области не стали, сославшись на то, что "производство предварительного следствия по делу продолжается, в суд дело не направлялось". Известно также, что по этому делу проходят еще два жителя Архангельска, но они не являются Свидетелями Иеговы.