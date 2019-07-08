ЕС договорился с Украиной о выплате 500 миллионов евро

В Киеве завершился 21-й саммит Украина-ЕС, по его итогам руководство страны подписало ряд соглашений по сотрудничеству с Евросоюзом. В рамках договорённостей, по словам Владимира Зеленского, Евросоюз в течение нескольких лет направит Украине около 500 миллионов евро финансовой помощи.

В Киев на саммит приехали в том числе глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан.

Во встречах не смогла участвовать вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она заявила, что из списка гостей её "вычеркнул" премьер-министр Владимир Гройсман. Тот ответил, что решение о её неучастии принималось президентом Владимиром Зеленским. На саммите также отсутствовал министр иностранных дел Павел Климкин, который из-за конфликта с Владимиром Зеленским ранее заявил, что находится в "политическом отпуске".

Подписанные Украиной и Евросоюзом договора касаются прежде всего выделения финансовой помощи. В частности, ЕС выделит сумму 80 миллионов евро для поддержки энергоэффективности, еще 20 миллионов на эту цель передаст Германия. Средства призваны улучшить качество жилищного фонда по этим параметрам.

Отдельный пакет финансовой помощи в 10 миллионов евро будет выделен на развитие Донбасса и Приазовья. Средства предназначены в том числе на улучшение доступа к административным услугам для перемещённых лиц и на развитие малых и средних предприятий в регионе.

Кроме этого Евросоюз выделит 40 миллионов на развитие реформ по децентрализации, которые Украина начала вводить при поддержке ЕС после смены власти в 2014 году. Еще один пакет стоимостью в 20 миллионов евро профинансирует проект "Антикоррупционная инициатива", который направлен на укрепление антикоррупционных учреждений.

При этом выплата этих средств будет зависеть от выполнения ряда условий, в том числе полной реализации реформ в области противодействия отмыванию денег или проверки электронных деклараций о доходах чиновников. Такие ограничения накладывает подписанное в 2014 году соглагешение об ассоциации Евросоюза с Украиной.