Пострадавших при пожаре на подводной лодке выписали из больницы

Пятерых пострадавших при пожаре на подлодке в Баренцевом море выписали из больницы в Североморске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Пострадавшие получили контузию после взрыва и пожара в носовом отсеке глубоководной станции, где находился аккумулятор, отметил собеседник. По его словам, в момент взрыва все пятеро – четыре офицера и гражданский специалист – находились в центральном отсеке. Он уточнил, что к 4 июля пострадавшие пришли в сознание и были выписаны из больницы.
- Пожар на подводном аппарате в Баренцевом море произошёл 1 июля. Погибли 14 военнослужащих. Основной версией случившегося в Министерстве обороны назвали возгорание в аккумуляторном отсеке.
- Ведомство не называет аппарат, на борту которого случилась катастрофа. Согласно многочисленным источникам, это была глубоководная атомная подводная лодка АС-31, известная как "Лошарик". Это один из самых секретных проектов российского флота.
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