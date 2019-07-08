Пострадавших при пожаре на подводной лодке выписали из больницы

Пятерых пострадавших при пожаре на подлодке в Баренцевом море выписали из больницы в Североморске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Пострадавшие получили контузию после взрыва и пожара в носовом отсеке глубоководной станции, где находился аккумулятор, отметил собеседник. По его словам, в момент взрыва все пятеро – четыре офицера и гражданский специалист – находились в центральном отсеке. Он уточнил, что к 4 июля пострадавшие пришли в сознание и были выписаны из больницы.