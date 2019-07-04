Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным завяил, что основная причина катастрофы на борту глубоководного аппарата, в которой погибли 14 человек, — пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

По словам Шойгу, пожар после этого "получил некое распространение". Министр отметил, что благодаря действиям экипажа ядерная энергетическая установка на аппарате сохранилась в работоспособном состоянии.

Накануне аналогичную версию рассказала со ссылкой на источники российская версия журнала Forbes. Ссылаясь на источник в судостроительной промышленности, издание писало, что при всплытии объекта на нём началось открытое горение.

По данным газеты "Коммерсантъ", одной из версий причин пожара рассматривается короткое замыкание на одном из распределительных щитов. Это могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Большинство экипажа, как предполагает источник “Ъ”, в это время отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты.