Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо возобновили переговоры об урегулировании политического кризиса в стране. Они прошли 8 июля на острове Барбадос в Карибском море.

Ни президент, ни лидер оппозиции лично не присутствовали на встрече, но направили на неё своих представителей. От Мадуро на переговоры поехал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, от Гуайдо – один из депутатов парламента и бывший министр. Посредником в диалоге выступает Норвегия. Именно в этой стране в мае завершился первый тур переговоров между представителями Гуайдо и Мадуро. Но тогда встреча закончилась безрезультатно.

Договорились ли о чём-то конкретном стороны конфликта в этот раз, не сообщается. Но известно, что встреча продолжалась пять часов. Мадуро по её итогам заявил, что стороны "шаг за шагом, руководствуясь стратегическим терпением, готовят дорогу к миру", пишет DW.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже несколько месяцев. Гуайдо называет Мадуро узурпатором, а себя – временным президентом страны. Лидера венесуэльской оппозиции поддержали​США и большинство стран Европы и Южной Америки. На стороне Мадуро, в руках которого остаётся реальная власть, – Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия.