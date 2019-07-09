В Иркутской области найдены живыми 37 человек, пропавшие при наводнении

В Иркутской области спасатели нашли живыми 37 человек, которые изначально считались пропавшими без вести во время наводнения. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщили в региональном управлении МЧС.

Накануне в ведомстве сообщили, что число погибших из-за наводнений выросло до 23-х. Еще одиннадцать человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В шести районах Иркутской области из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации.

Одновременно продолжается разбирательство в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с требованием провести проверку в его отношении. В начале июля СМИ сообщали, что когда посёлок затапливало, Худоногов поручил коммунальным службам в первую очередь устранить последствия наводнения в его коттедже. По данным агентства ТАСС, после публикации этой информации чиновник ушёл на больничный.