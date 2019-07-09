В Иркутской области найдены живыми 37 человек, пропавшие при наводнении

В Иркутской области спасатели нашли живыми 37 человек, которые изначально считались пропавшими без вести во время наводнения. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщили в региональном управлении МЧС.
Накануне в ведомстве сообщили, что число погибших из-за наводнений выросло до 23-х. Еще одиннадцать человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В шести районах Иркутской области из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации.
Одновременно продолжается разбирательство в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с требованием провести проверку в его отношении. В начале июля СМИ сообщали, что когда посёлок затапливало, Худоногов поручил коммунальным службам в первую очередь устранить последствия наводнения в его коттедже. По данным агентства ТАСС, после публикации этой информации чиновник ушёл на больничный.
- 25 июня в Иркутскую область пришёл самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений в регионе. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили порядка 100 населённых пунктов, особенно пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.
- В зоне стихийного бедствия проживало почти 25 тысяч человек, в том числе более 8 тысяч детей. По предварительным оценкам, в результате паводка жилья лишились около 3,5 тысячи семей, а на ликвидацию последствий стихии потребуется 18 млрд рублей.
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