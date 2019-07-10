Медведев отменил госпрограмму развития пенсионной системы

Глава правительства России Дмитрий Медведев отменил государственную программу развития пенсионной системы. Распоряжение премьера опубликовано на портале правовой информации.

Реализацию проекта неоднократно откладывали. В предыдущей версии списка госпрограмм говорилось, что её планируется реализовать в 2020-2035 годах.

Программу "Развитие пенсионной системы" разрабатывали с начала 2010-х годов. Её так и не утвердили, в том числе из-за разногласий по финансированию

В марте 2014 года глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что программа развития пенсионной системы проходит согласительные процедуры и должга быть утверждена через два месяца. Благодаря ей, по словам Дроздова,размер пенсий должен был вырасти до двух прожиточных минимумов пенсионера к 2018 году.

Средний прожиточный минимум пенсионера в 2019 году установлен на уровне8846 рублей. В регионах действуют свои лимиты., Средняя пенсия в России составляет14 тысяч 825 рублей.