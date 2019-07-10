В Белоруссии осуждён воевавший на стороне "ДНР" житель Бреста

В Белоруссии суд города Брест вынес приговор местному жителю, участвовавшему с 2015 года в вооружённом конфликте на востоке Украине на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.

Осуждённый, личность которого не раскрывается, признан виновным в участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

По данным следствия, житель Бреста уже трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения. Службу в белорусской армии он не проходил по состоянию здоровья.

Осуждённый настаивает, что принял решение участвовать в военном конфликте на востоке Украины "по идейным соображениям". Изначально в "ДНР" его зачислили "рядовым в штурмовой полк морской пехоты" под позывным "Ветерок". Потом его назначили "заместителем командира" боевой машины, а позднее гранатомётчиком. На этих должностях он принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области.

В 2017 году осуждённый улетел в Сирию, но о его заданиях в рамках этой поездки не сообщается. Годом позже белорус вернулся в Донбасс, где стал рядовым в батальоне так называемой "Донецкой народной милиции".

В конце 2018 года житель Бреста вернулся в родной город. Он написал явку с повинной в местном отделении КГБ Белоруссии заявив, что не намерен возвращаться на восток Украины из-за "офицерского беспредела" в вооружённых формированиях "ДНР". В результате в отношении него было возбуждено уголовное дело.