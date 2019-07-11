"Женщины падали, как кегли". Спецоперация по зачистке реутовского суда

Московский областной суд в четверг, 11 июля, оставил под стражей до 9 августа лидера подмосковного отделения "Яблока" Евгения Куракина​, отказав защите в удовлетворении апелляционной жалобы на его арест. При этом ​спецназ службы судебных приставов вновь не пустил в зал большинство журналистов и слушателей, хотя заседание было объявлено открытым и в помещении были свободные места.​

На самом заседании стороне защиты было отказано в ходатайстве о доступе всех слушателей в зал, а также в ходатайстве об отводе судьи. В середине слушаний суд распорядился удалить из зала адвоката обвиняемого Дмитрия Трунина - якобы за нарушение запрета на ведение видеосъемки. Сам Трунин заявил, что видео не снимал, а делал аудиозапись заседания на диктофон.

Лидера отделения партии "Яблоко" в подмосковном городе Реутов Евгения Куракина арестовали в начале июня после того, как он пришёл в прокуратуру подать заявление против вырубки городского парка. Куракина обвинили в мошенничестве по делу, которое было возбуждено ещё в 2012 году, когда он был председателем ТСЖ. Обвиняемый уже проводил по нему полтора года под арестом и вышел под залог в три миллиона рублей. Сам оппозиционер считает, что его преследование связано с критикой подмосковных властей и попытками помешать фальсификациям на выборах. Ранее Куракин несколько раз был арестован по административным статьям.

Накануне в Реутовском суде в Подмосковье, где также рассматривалось дело Куракина, были избиты и задержаны несколько человек, которые пытались пройти как слушатели на судебное заседание. Поддержать Евгения Куракина в суд города Реутов 10 июля всего пришли около 30 человек. Об этом сообщает Activatica.org. По словам очевидцев, одетые в маски люди, скорее всего сотрудники спецподразделения управления судебных приставов Московской области, вышли из зала суда и стали избивать дубинками находившихся в коридоре посетителей.

Несколько человек впоследствии увезла машина скорой помощи. После этого были задержаны правозащитница Ирина Яценко, актививсты Олег Еланчик и Константин Котов, сотрудник "ОВД-Инфо" Николай Сизиков и блогер Аброр Хаджиматов. Их отвезли в отдел полиции на Юбилейном проспекте, но позднее отпустили.

Вот что рассказал об обстоятельствах задержания Константин Котов:

Там было много пожилых женщин, их тоже толкали, применяли дубинки

- Мы пришли на судебный процесс, зашли в зал суда. Увидели, что дверь в зал заседаний закрыта. Мы попытались выяснить, что происходит, и через некоторое время оттуда вышли люди в черном - в балаклавах, со спецсредствами, где-то в количестве 15 человек, и начали оттеснять людей, которые прошли в зал заседаний по паспорту, которых пустили туда законно туда. При этом нам ничего не говорили, нас просто выталкивали. Там было много пожилых женщин, их тоже толкали, причем применяли, в том числе, дубинки, и вытолкнули нас практически к выходу из суда. При этом сотрудники службы судебных приставов, которые находились в суде, и сотрудники полиции смотрели на это молча и никак не реагировали. Сотрудник службы судебных приставов написал в рапорте, что это спецподразделение Управления судебных приставов Московской области.

Я думаю, что, скорее всего, за этим стоят чиновники администрации города Реутов. Из того, что я знаю про Евгения Куракина - он не в первый раз он вступает с ними в конфликт. Мне кажется, это была их команда, чтобы Евгений не увидел, сколько людей приходят его поддерживать. Я думаю, что сейчас важно показать, что мы не боимся, и что у Жени есть поддержка, - полагает Константин Котов.

Гражданский активист Марк Гальперин, который также участвует во всех судебных заседаниях в поддержку Евгения Куракина, рассказал, как спецназ в масках провел спецоперацию по зачистке суда :

Думаю, за этим стоит реутовская мафия, которая захватила все сферы городской жизни

- Oни выстроились в шеренгу и начали оттеснять к выходу из холла слушателей к выходу из холла. Женщины попадали на пол как кегли, потому что их толкали. Некоторые получили ранения. В общем, в конце концов, минут через 15 всех вытолкнули из зала суда. Вызвали "Скорую", четверых женщин увезли на скорой, мужчин в отделение полиции, позднее отпустили. Им вменяли неповиновение приставам. Хотя приставы вообще не принимали в этом никакого участия, они были сами в шоке от того, что происходит. Все делали только вот эти люди в масках, в бронежилетах, с пистолетами, с дубинками, с другими спецсредствами. У них были какие-то шевроны, но по шевронам не определишь ни звание, ничего. Нагрудных знаков у них не было, они не представлялись,ничего не говорили Впечатляющее было зрелище. Думаю, за этим стоит реутовская мафия, которая захватила все сферы городской жизни. Они уже запугали жильцов ТСЖ, который возглавлял Евгений Куракин. Раньше они ходили на суды, а теперь боятся, - рассказал Марк Гальперин.

Евгений Куракин находится под арестом с 10 июня этого года. Адвокаты полагают, что преследование связано с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении активиста еще в 2012 году. Конфликты Евгения Куракина с властью Реутова начались в 2005 году, когда он купил квартиру в этом подмосковном городе. Архитектор по образованию, Куракин обратил внимание на некачественно выполненные работы по застройке, подал в суд на застройщика и выиграл его. После этого он начал бороться за должность руководителя ТСЖ и за снижение тарифов, нажив еще больше врагов.

​Евгений Куракин возглавляет Реутовское отделение партии "Яблоко" и собирается участвовать в выборах в совет депутатов Реутова осенью этого года. Куракин боролся не только за понижение коммунальных платежей. Он активно выступал против вырубки парков и скверов, а также наблюдал за выборами в Подмосковье. В 2018 году он был членом мобильной группы территориального избиркома на президентских выборах и выявил "системное подавление телефонной и интернет-связи на избирательных участках Реутова в целях воспрепятствования наблюдению". В 2016 году на Куракина напали и избили кастетами. У него диагностировали перелом скуловой кости и верхней челюсти, гематомы и ссадины. Нападавших так и не нашли.