Путин выдвинул условия для проведения переговоров с Зеленским

Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры в Минске по поводу ситуации на востоке Украины. Президент России согласился на их проведение при выполнении нескольких условий, сообщает агентство ТАСС.

Путин заявил, что "встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены". По его словам, это означает, что саммит можно будет организовать только после выборов в Верховную Раду Украины и сформирования в этой стране нового правительства.

Президент России отметил, что не выступает против расширения формата, в котором до сих пор проводились переговоры. Но по его словам он не знает, как отреагировали лидеры других страны, которых пригласил Зеленский.

В рамках "нормандского формата" ситуация в Донбассе обсуждалась лидерами Великобритании, Франции, Германии, Украины и России. Зеленский предложил организовать новые переговоры в Минске, добавив в этот список США.

На это ранее отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что предложение будет рассмотрено, но подчеркнул при этом, что Зеленскому следовало обсудить это с Москвой "сначала по дипломатическим каналам, а не публично через фейсбук".