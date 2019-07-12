"Жертва Дональда Трампа". Чемпионки по футболу не хотят в Белый дом

Женская сборная США по футболу в четвертый раз выиграла чемпионат мира, но президент вряд ли пригласит ее в Белый дом. Звезда команды и один из ее капитанов Меган Рапино заранее отказалась от этой чести по причине кардинальных политических разногласий с Дональдом Трампом.

Меган Рапино – не только полузащитник, отлично забивающий голы, но и гражданская активистка. Она ведет кампанию за права геев и гендерное равноправие. Рапино была в числе 28 футболисток сборной, которые в марте этого года подали в суд на Федерацию футбола США, обвинив ее в гендерной дискриминации. Они требуют одинаковых с мужчинами зарплат и равных условий при организации тренировок и матчей. Во время исполнения национального гимна США она не прикладывает руку к груди и не поет.

Этим она давно раздражает президента, как, впрочем, и он ее. После победы в 1/8 финала над сборной Испании (это был матч, в котором она забила два гола с пенальти) ее спросили о возможном приглашении президента. Рапино ответила нецензурно.

– Вы в восторге, что пойдете в Белый дом?

– Я не собираюсь в этот долбаный Белый дом. Нет. Я не иду в Белый дом. Нас туда не позовут.

– Не позовут?

– Сомневаюсь.

Президент не мог пропустить такой случай. Он ответил Меган Рапино в Твиттере: "Я большой фанат американской команды и женского футбола, но пускай Меган сначала выиграет, а уж потом говорит! Сделай дело! Мы пока не приглашали Меган, но сейчас я приглашаю команду независимо от того, выиграет она или проиграет!"

Когда команда стала чемпионом, Дональд Трамп заочно поздравил ее.

Хочу поздравить женскую футбольную команду с победой на чемпионате мира. Это невероятное достижение. Матч был захватывающий. Я его немного посмотрел. Они отличные игроки, и это великая честь завоевать титул для Соединенных Штатов в четвертый раз. Это потрясающе!

– Считаете ли вы, что спортсменкам следует платить столько же, сколько спортсменам?

– Я хотел бы разобраться в этом. Надо посмотреть на цифры. Если мы говорим о чемпионате мира – это одно дело. Но надо посмотреть, как платят профессионалам в целом, кто и за что получает. Я не знаю цифр. Хочу посмотреть на них. Опять-таки надо смотреть не только на чемпионат, но на круглый год, сколько зрителей собирает женский футбол помимо чемпионата мира. Вот что я хотел бы знать.

Но оказалось, что команду в Белый дом он еще не приглашал.

– Вы пригласите женскую команду в Белый дом?

– Мы пока, собственно, не думали об этом. Посмотрим.

Вместо президента футболисток пригласила в Конгресс спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

Член палаты, избранная в прошлом году Александра Окасио-Кортес присоединилась к приглашению. "Считайте, что договорились", – ответила Рапино.

В интервью обозревателю CNN Андерсону Куперу Рапино подтвердила, что команда не собирается в Белый дом.

– Официального приглашения пока нет. Вы пойдете? Ваши подруги по команде пойдут?

– Я не пойду, и каждый член команды, с которым я говорила об этом, не идет. Не думаю, что кто-нибудь в команде заинтересован в том, чтобы все то, за что мы боремся и чем живем... не думаю, что мы хотим, чтобы все это было присвоено и извращено этой администрацией.

Андерсон Купер спросил ее, что бы она сказала президенту, если бы они все же встретились.

– Пожалуй, сказала бы: ваше послание не берет в расчет людей. Вы исключаете меня и похожих на меня, людей другого цвета кожи. Исключаете американцев, которые могли бы поддержать вас. Мы должны взвесить, что вы имеете в виду, когда говорите, что надо сделать Америку великой снова. Думаю, вы возвращаете ее в эпоху, когда она не была великой для каждого. Возможно, она была великой для немногих. Может, она и теперь великая для немногих. Но этого недостаточно.

– Если идея сделать Америку великой снова означает вернуться в Америку 40-х, 50-х годов, то это Америка, в которой вас могли отправить за решетку за то, что вы гей, или родственники могли упечь вас в клинику для душевнобольных, где вы не могли ходить по улицам, взявшись за руки с любимым человеком, или танцевать с ним.

Это интервью вызвало приступ ярости у консервативного радиокомментатора и страстного поклонника Трампа Раша Лимбо.

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– Я действительно думаю, что это позор – то, что происходит с леваками. Мы редко видим какие-то высокие достижения леваков, потому что они на это не запрограммированы и не созданы для этого. Они созданы, чтобы быть жертвами. Теперь объявилась эта женщина, охотно позволяющая сделать из себя жертву. Она всего лишь капитан команды, которая выиграла чемпионат мира. И кто она? Жертва. Она жертва несправедливой Америки. Она жертва неравной оплаты. Она жертва Дональда Трампа.

В Америке у Рапино великое множество поклонников. Финальный матч с командой Нидерландов смотрело 14 миллионов 300 тысяч американцев. Ее заочная полемика с Дональдом Трампом породила в социальных сетях призыв "Рапино – в президенты!" В Америке уже продаются футболки с таким лозунгом. Одна из авторитетных социологических служб провела опрос – и оказалось, что, если бы Меган избиралась в президенты, она выиграла бы выборы у Дональда Трампа.

Но сама Меган относится к предложению к юмором. На встрече с болельщиками в Нью-Йорке она выразилась так: "Для меня абсолютная честь быть лидером такой команды на поле. Нет другого места, где я хотела бы быть, пусть даже это президентская гонка. Извините, мне некогда!"