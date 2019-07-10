Раскритиковавший Трампа посол Великобритании подал в отставку

Посол Великобритании в США Ким Даррок подал в отставку на фоне утечки переписки с чиновниками Министерства иностранных дел в Лондоне. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на МИД Соединённого королевства. В опубликованных документах посол называл президента США Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным" политиком.

По словам Даррока, из-за утечки документов ему стало "невозможно" продолжать занимать пост в Вашингтоне.

После публикации переписки президент США заявил, что Белый дом не собирается дальше работать с послом. "В США его не любят и не думают о нём хорошо", – написал 8 июля в Твиттере Трамп.

Днём позже к критике он добавил и оскорбления, назвав Кима Даррока "очень тупым мужиком" и "помпезным глупцом".

Тереза Мэй изначально поддержала посла Великобритании в США в связи с его конфликтом с Дональдом Трампом. В пресс-службе премьер-министра Великобритании во вторник заявили, что посол "по-прежнему пользуется полной поддержкой" правительства, а "утечка выборочных выдержек не отражает близость и уважение в наших отношениях [с США]".

Фрагменты сообщений Даррока 6 июля опубликовал таблоид The Daily Mail. После этого в британском МИД-е было начато расследование утечки.