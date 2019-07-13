В мире проходят акции солидарности с Олегом Сенцовым

Сразу в нескольких странах мира в эту субботу проходят акции в поддержку Олега Сенцова. Украинскому режиссёру, которого в России обвинили в терроризме и посадили на 20 лет, сегодня исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в местах лишения свободы после ареста и приговора суда.
В Киеве и других городах Украины акции проходят в формате флешмоба "Сенцов+". Его участники не только выражают поддержку режиссёру, но и требуют освободить других граждан Украины, которые подверглись в России преследованиям. Это и крымские татары, арестованные после российской аннексии 2014 года, и экипажи украинских кораблей, захваченных ФСБ в Керченском проливе, и другие украинцы, получившие тюремные сроки на территории России.
Участники флешмобов пишут письма со словами поддержки, адресованные украинским политзаключённым. На приуроченных ко дню рождения Олега Сенцова мероприятиях показывают его фильмы и зачитывают произведения режиссёра.
К акции солидарности присоединятся Москва, Минск, Лондон, Люксембург, Мюнхен, Берлин, Рига, Нью-Йорк, Люблин и Галифакс.
- Олега Сенцова задержали в Симферополе в мае 2014 года. В 2015 году российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.
- Освободить режиссёра и других украинцев, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма, требуют Киев, страны Запада, деятели культуры и международные правозащитные организации.
- В 2018 году Сенцов 145 дней держал голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых. Режиссёр заявлял, что прекратил акцию под угрозой принудительного кормления. Российские власти заявляли, что широкий общественный резонанс вокруг голодовки Сенцова не повлияет на решение о его помиловании или обмене.
- Адвокат Дмитрий Динзе, который навещает Сенцова в колонии, на этой неделе рассказал, что режиссёр не жалуется на проблемы со здоровьем. Он работает над новыми рассказами и повестями.
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