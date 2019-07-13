В мире проходят акции солидарности с Олегом Сенцовым

Сразу в нескольких странах мира в эту субботу проходят акции в поддержку Олега Сенцова. Украинскому режиссёру, которого в России обвинили в терроризме и посадили на 20 лет, сегодня исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в местах лишения свободы после ареста и приговора суда.

В Киеве и других городах Украины акции проходят в формате флешмоба "Сенцов+". Его участники не только выражают поддержку режиссёру, но и требуют освободить других граждан Украины, которые подверглись в России преследованиям. Это и крымские татары, арестованные после российской аннексии 2014 года, и экипажи украинских кораблей, захваченных ФСБ в Керченском проливе, и другие украинцы, получившие тюремные сроки на территории России.

Участники флешмобов пишут письма со словами поддержки, адресованные украинским политзаключённым. На приуроченных ко дню рождения Олега Сенцова мероприятиях показывают его фильмы и зачитывают произведения режиссёра.

К акции солидарности присоединятся Москва, Минск, Лондон, Люксембург, Мюнхен, Берлин, Рига, Нью-Йорк, Люблин и Галифакс.