Активистку из Ингушетии задержали по делу о нападении на полицию

Активистку из Ингушетии Зарифу Саутиеву задержали по делу об организации применения насилия к представителям власти. Об этом сообщил адвокат Билан Цуро, не уточнив, где проходило задержание. "Медиазона" пишет, что следственные действия связаны с мартовским митингом против соглашения о новой границе с Чечнёй.

Саутиева – сотрудница "Мемориального комплекса жертвам репрессий". В январе её оттуда уволили – как утверждает активистка, из-за оппозиционной деятельности, – но позднее восстановили на работе по решению суда.

26 марта в Ингушетии прошёл согласованный митинг против решения властей республики внести поправки в закон о референдумах, убрав из него вопрос об изменении границ республики. Акция переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов прошли обыски, более десяти из них были арестованы.