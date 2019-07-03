Верховный суд Ингушетии отменил штраф оппозиционеру Малсагу Ужахову

Верховный суд Ингушетии отменил решение районного суда о назначении штрафа в 10 тысяч рублей оппозиционеру Малсагу Ужахову за участие в акции 5 октября 2018 года. Об этом сообщает "Кавказский Узел".

Ранее правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными пятерых лидеров протестов против соглашения о границе Чечни с Ингушетией. Это Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Малсаг Ужахов и Барах Чемурзиев.