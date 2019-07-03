Верховный суд Ингушетии отменил штраф оппозиционеру Малсагу Ужахову

Верховный суд Ингушетии отменил решение районного суда о назначении штрафа в 10 тысяч рублей оппозиционеру Малсагу Ужахову за участие в акции 5 октября 2018 года. Об этом сообщает "Кавказский Узел".
Ранее правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными пятерых лидеров протестов против соглашения о границе Чечни с Ингушетией. Это Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Малсаг Ужахов и Барах Чемурзиев.
- 26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против решения властей республики внести поправки в закон о референдумах, убрав из него вопрос об изменении границ республики. Акция переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов прошли обыски, более десяти из них были арестованы.
- 24 июня в отставку подал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который в октябре прошлого года принял решение о передаче Чечне части земель Ингушской республики.
- 26 сентября 2018 года руководители Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, подписали соглашение "Об установлении границы" между республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал массовые протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают "исконно" своим.
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