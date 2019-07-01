Правозащитный центр "Мемориал" признал политизаключёнными пятерых лидеров протестов против соглашения о границе Чечни с Ингушетией. Это Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Малсаг Ужахов и Барах Чемурзиев, сообщается на сайте организации.

В "Мемориале" уверены, что активисты не занимались "организацией насилия", за что их арестовали. Наоборот правозащитники настаивают, что они пытались предотвратить столкновения протестующих с полицией. В связи с этим "Мемориал" потребовал немедленно освободить инициаторов митингов и привлечь к ответственности организаторов их преследования.

Среди заключённых председатель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов. Кроме дела о применении насилия в отношении представителя власти, на него также было заведено дело о создании организации, деятельность которой связана с противоправными действиями. Другой из признанных политзаключёнными Исмаил Нальгиев в начале мая пытался вылететь в Европу, однако его задержали в аэропорту Минска и депортировали в Россию.