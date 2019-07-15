В Китае зафиксирован самый медленный за 27 лет рост экономики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим офисом КНР, пишет Би-би-си.

Во втором квартале 2019 года рост ВВП Китая замедлился до 6,2% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году. В первом квартале этого года тот же показатель составлял 6,4%. Аналитики китайского рынка ожидали падения иденитичного с тем, о котором говорится в официальных отчётах.

Замедление в экономике КНР прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он объяснил данные тарифами, которые Вашингтон ввёл в отношении китайских товаров.

"Рост Китая во 2-ом квартале самый низкий за более, чем 27 лет. Тарифы Соединённых штатов существенно влияют на компании, которые хотят покинуть Китай для необлагаемых тарифами стран. Тысячи компаний уходят. Поэтому Китай хочет заключить сделку с США", – написал Трамп в Твиттере.

При этом опрошенные Би-би-си эксперты отмечают, что пошлины для экспорта товаров в США только отчасти объясняют снижение темпов роста. Другой причиной якобы является желание руководства КНР сделать страну менее зависимой от зарубежных инвестиций. Одновременно в Китае наблюдаются проблемы с заменой инвестиций на внутреннее потребление как основы для роста. Это и приводит к замедлению в экономике, полагают аналитики.