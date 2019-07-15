Адвокат: показания сестёр Хачатурян могли сфальсифицировать

Первые показания сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса. Об этом заявил адвокат одной из сестёр Алексей Липцер.

По словам адвоката, все показания были написаны одним и тем же человеком и содержат незначительные различия в тексте. Защита ходатайствует о проведении судебной экспертизы.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвинили в убийстве отца. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.

Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Сёстрам Хачатурян предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Защита настаивает, что уголовное дело должно быть прекращено, так как сестры защищали свою жизнь.