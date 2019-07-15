Суд оштрафовал кандидата Мосгордуму Юлию Галямину

Хамовнический суд Москвы оштрафовал муниципального депутата, кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом сообщила сама кандидат в Фейсбуке.

Галямину обвинили в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Суд счёл, что она призывала людей участвовать в несогласованной акции. Штраф составил 30 тысяч рублей.

Также Галямина оштрафована на одну тысячу рублей за неповиновение законному требованию полицейского: в отделении полиции она порвала составленный на неё протокол.

14 июля Юлию Галямину задержали на несанкционированной акции за честные выборы в Московскую городскую думу. В акции участвовали несколько тысяч человек. Полиция жёстко разогнала собравшихся. По данным "ОВД-Инфо", было задержано 39 человек, троим из них понадобилась госпитализация.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.