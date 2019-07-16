Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму

Кремль не будет вмешиваться в скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг выборов в Мосгордуму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, выборы в Москве всегда проходили "на достаточно высоком стандарте".

Также о невмешательстве в работу московских избирательных комиссий заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Хотя ранее о готовности провести встречу с оппозиционными кандидатами, которых снимают с выборов, заявляла глава ЦИК Элла Памфилова. По словам же Булаева, ЦИК не имеет права вмешиваться в решения окружных комиссий и не может рассматривать жалобы, которые повлияют на судьбу кандидатов.

На прошлой неделе десятки оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что подписи, которые они собрали в свою поддержку для регистрации на выборы, незаконно бракуются окружными избирательными комиссиями. В частности, по заявлению оппозиционеров, при внесении избирателей в электронную систему сотрудники комиссий сознательно делали ошибки в именах и фамилиях, чтобы потом на этом основании признать подписи недействительными.

В некоторых случаях кандидатам вообще объявляли, что людей, поставивших за них подпись, не существует. Среди таких оказались основатель сообщества "Диссернет" Андрей Заякин и профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин, ставившие подписи за кандидата Елена Русакову, а также профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова и телеведущий Михаил Ширвиндт, которые подписывались за выдвижение Любови Соболь.

В воскресенье оппозиционные кандидаты провели в центре Москвы акцию протеста против недопуска их до выборов, которую жёстко разогнала полиция. По данным "ОВД-Инфо", было задержано 39 человек. Троим из них понадобилась госпитализация. В числе задержанных оказались и организаторы акции – кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. На них составили протоколы по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Нарушение порядка организации либо проведения собрания".

В ответ кандидаты призвали своих избирателей к бессрочному протесту. Они объявили, что будут выходить каждый вечер в 19:00 на Трубную площадь. Также большой согласованный митинг за допуск к выборам оппозиции состоится 20 июля в Москве на проспекте академика Сахарова.

Накануне стало известно, что Мосгоризбирком окончательно отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Илье Яшину. Комиссия посчитала, что в его подписных листах превышено количество недействительных подписей. При этом члены комиссии отказались рассматривать письменные заявления почти двухсот граждан, подтвердивших эти подписи.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.