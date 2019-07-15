"Нас нет. Всё фейк". Непризнанные подписи и неудавшийся протест

Почти весь июнь и начало июля оппозиционные кандидаты в Мосгордуму пытались решить нерешаемую задачу, заданную им властями: собрать необходимые для регистрации на выборах подписи 3% избирателей своего округа всего лишь за месяц. Задача осложнялась тем, что кандидатам непрерывно мешали: организованно подделывали подписи, крали подписные листы, нападали на кубы сборщиков. Особенно досталось тем, кто помогал соратнице Навального, юристу ФБК Любови Соболь. Несмотря на всё это, нерешаемую задачу удалось решить: Соболь, Гудков, Яшин, Янкаускас и другие кандидаты набрали необходимое для регистрации количество подписей. Однако на этом их приключения не закончились: после проверки подписных листов московский избирком отказался регистрировать оппозиционных кандидатов, посчитав большое количество поданных за них подписей недействительными. Отказывали по любым поводам, и, по сообщениям кандидатов, так, чтобы отказ было невозможно оспорить.

Леонид Волков​

Давайте я еще объясню простую арифметическую вещь.

"Собянин Сергей Семенович, 1958, 0123 456789, ул.Тверская, д.13, кв.666" — вот так выглядит одна типичная строка из подписного листа. В ней, как нетрудно посчитать, 57 символов, при опечатке (любой) в любом из них эта строка "не пойдет" с "базой ФМС", на выходе будет "данные не соответствуют базе".

Приносит Жданов (Соболь, Гудков, Русакова) свои 5000 подписей в избирком. Там сажают каких-то сотрудников — совершенно точно немотивированных, и скорее всего не особенно аккуратных и талантливых — оцифровывать эти подписи. 5000 подписей по 60 символов — это 300 тысяч знаков, на секундочку.

Давайте сделаем очень оптимистичное предположение, что избиркомовский операционист делает одну опечатку на 1000 знаков. Это — 300 ошибок; грубо говоря — 300 забракованных подписей (или 6% от общего числа). Без злого умысла, без намеренного искажения данных! Просто столько, сколько и ДОЛЖНО получиться при такой нелепой, архаичной процедуре "проверки". Так и получаются все эти "Гилины Викторовны", 11-значные номера паспорта и так далее.

... и когда потом нам на голубом глазу говорят, что это "оппозиционеры просто не умеют подписи собирать" — я свирепею просто

​Дмитрий Гудков

Штаб в сборе. 95% претензий к подписям нарушают законы и постановления судов.

Около трети из 1073 забракованных подписей – это необоснованные претензии к адресам сборщиков. Это отбивается точно.

390 подписей – несоответствие с данными МВД и ГАС "Выборы". Этих людей мы найдём в ближайшее время. Уже найдены ошибки оцифровщиков ОИК при вводе. Например, запрос «Филимонова Дмитрий Владиславович». Или в имени вместо «Марины» – «Мирина». В базе данных никаких Мирин нет. На глаз, такой хрени – треть из 390. Многие данные не соответствуют из-за формата написания адреса – корп. вместо дроби или был дом 2, а стал 2к1 и тп. Это все тоже отбивается.

Например, одну нашу сборщицу записали по ошибке в члены избиркома ПРГ, а это наша штабная сотрудница, никаких заявлений в ПРГ никогда не писала.

Мы пишем жалобы в МГИК и Общественную палату Москвы. Это беспредел и попытка не пустить меня на выборы.

Буду тут выкладывать подробности. Мы не сдаёмся.

UPD: Члены комиссии намеренно вбивают данные с ошибками, чтобы они не проходили проверку МВД и ГАС-выборы. Ну, жульё!

Лев Рубинштейн

Все утро сижу и пытаюсь вспомнить, что именно напоминает мне этот чудесный избиркомовский шулерский прием с "ошибками" в именах и фамилиях.

И вспомнил все-таки:

«Елизавета Воробей. Фу ты пропасть: баба! она как сюда затесалась? Подлец, Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ».

Николай Травкин

Мне 73. Впервые голосовал в 18 и за 55 лет ни разу не пропустил. Но сейчас власть делает всё, и даже сверх всего, чтобы отвадить меня от этой привычки. Уж очень вызывающе нагло власть вытирает ноги о моё конституционное право выбора. В ы б о р а, а не ставить галочку за тех, кого она позволила внести в бюллетень.​

Алексей Навальный



Понятно, что не стесняются уже совсем, но такое отметить надо.

Оказывается, Яшин – глава муниципалитета, который ножками обошёл тысячи людей – собрал плохие подписи.

А вот Конев – спойлер и мелкий отброс из штаба Собчак, нарисовавший 100% подписей – принёс подписи очень хорошие.

К ним комиссия претензий не имеет и Конева этого регистрируют как кандидата.

Екатерина Винокурова

А что до Мосгордумы, меня правда волнуют Кирилл Гончаров и мой округ.

По моему округу идет реально мерзость, единоросс-миллиардер (все переписано на семейку) Метельский.

Миллиардер не собирал подписи, мы нигде не видели пункты сбора. Миллиардер не делал ничего для района. У семьи миллиардера(на которую записано имущество) все бабки в Евросоюзе. Вообще. Миллиардера избирут, потому что миллиардер «свой». Ну конечно, своя полная мразь в дорогом костюмчике.

Мне все говорят, что «это Метельский» и что все схвачено.

Но, если не отбракуют подписи «этого», который их не собирал, это не выборы.

Божена Рынска

Забраковали даже те подписи, которые лично я собирала для Любы и те, что подписывали мои соседи и я лично видела, как они были подписаны.​

Елена Лукьянова

Мою подпись за мою ученицу Любу Соболь признали рисовкой. Класс! Хотя я специально вызывала сборщиков и помогала им собирать подписи в своем доме. Свидетели есть. Мы в этом государстве фантомы и призраки. Нас нет. Все фейк​

Александр Шмелев

Начиная с сего момента, каждый, кто попытается впарить мне "примиряющие" телеги - может быть, мол, и правда какие-то подписи за независимых кандидатов в МГД забракованы по делу, дыма без огня не бывает, и проч. - автоматически посылается на три буквы.

Дело в том, что сегодня избирком Хорошевского района признал недействительной МОЮ ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННУЮ ПОДПИСЬ за Юлия Галямина на основании того, что такого человека, как Шмелёв Александр Алексеевич, не существует, эта подпись поддельная

Поскольку я твердо знаю, что существую и за Юлю подписывался, теперь я могу говорить уверенно и со стопроцентной гарантией: в московских избиркомах работают воры, бандиты и преступники, каждый из которых должен быть осужден на пожизненное заключение с конфискацией имущества или каким-то другим способом стерт с лица земли.

Если для них не существует меня, отныне я сделаю всё, чтобы для меня перестали существовать они.

Максим Горюнов

не шутка: власти Москвы признали знакомого – мужчину сорока лет от роду,

женатого и с детьми – несуществующим:

как сказал чиновник, его подпись за оппозиционного кандидата на будущих выборах в городской парламент,

является подделкой, потому что его нет и не было никогда.

знакомый возмущён - он уверен, что он есть - и хочет подавать в суд чтобы доказать,

что он существует.

считаю, что нам невероятно повезло!

нас ждёт спор о Бытии и Небытии! <...>

дискуссия о демократии перестали быть томной

и вышли на метафизический уровень.

общий вопрос теперь звучит так:

обладает ли бытиём человек, не согласный с российской властью?

радикальный ответ российской власти: нет, не обладает.

не согласный = не существующий = небытиё = пустота.

это красивый ход и полемика обещает быть захватывающей.​

Незарегистрированные кандидаты и их сторонники не очень добрым словом вспоминали главу Центризбиркома Эллу Памфилову, которая перед проверкой подписей очень "удачно" ушла на больничный.

​Марина Литвинович

Я часто думаю о том, как "устаревают" люди. Это хорошо заметно особенно в последние годы. Видимо, происходит смена поколений во всех сферах и поэтому некоторые люди на должностях начинают смотреться странно, как гнилой зуб среди здоровых. Ведь смена поколений произошла не везде.

Вот, например, глава Мосгоризбиркома Горбунов. Который там сидит с 1994 года, если не ошибаюсь. То есть некоторые кандидаты, которые сейчас идут на выборы, еще не родились, а он уже сидит и не пускает... И если послушать что он говорит - станет понятно: нет, он в сущности не самый плохой, не ужасный, не людоед... он просто сильно устарел, потерял связь с реальностью, отстал от жизни.

Или вот неплохая женщина Элла Памфилова. Я к ней нормально отношусь, у нее в биографии были очень хорошие моменты. Но вот я ее слышала за заседании ЦИК в прошлом году - в живую и в записи. И было понятно - то, что она говорит, релевантно середине 90-х годов... Мир ушел вперед, политика изменилась, все стало другим.

Сергей Вольнов

28 эллочек панфиловых. Ей медаль нужно дать за оборону Москвы от не зависимых кандидатов.

Оппозиция не собиралась сдаваться без боя. В субботу Яшин, Соболь и другие пригласили людей на встречу с избирателями под стены Мосизбиркома, чтобы показать московским властям, что избирателям не нравится, когда их лишают выбора.



Илья Яшин

Всё, они решили снять меня с выборов.

На рабочей группе избиркома оглашены итоги проверки. Признали недействительными 11,4% подписей, поданных в мою поддержку — при максимально допустимом браке 10%. Из 4936 подписей отклонили 562 при максимально допустимом браке в 429.

Львиная доля подписей забракована с помощью базы МВД, которая якобы установила некорректные данные моих избирателей. Абсолютное мошенничество: возможности контролировать проверку по этой базе не дали, все сделано тайно. Представленные нами копии паспортов «потерянных» избирателей просто игнорируют: раз тебя нет в базе, то и для комиссии тебя не существует.

Часть забракована графологами, которые посчитали, что сборщик ставил дату внесения подписей за избирателя. В том числе в подписных листах, которые я заполнял лично (ну то есть полное вранье).

При этом никаких «мертвых душ» в моих подписях, конечно, не нашли — снимают через техническую закрытую процедуру. В общем, никаких иллюзий: избирком выполняет политический заказ мэрии, чтобы убрать меня с выборов и расчистить дорогу в Мосгордуму для «Единой России» в лице кандидата Касамары.

Что дальше? ​<...>

Всё в ваших руках, друзья. Без преувеличения. Вот прямо сейчас настает определяющий момент этой избирательной кампании.

Если на встречу с депутатами в воскресенье выйдут десятки тысяч человек и громко потребует честных выборов, то мы с вами получим выборы, на которых можно будет выбрать своих представителей в парламент.

А если нет — то сначала снимут с выборов меня, а потом по одному выбьют и всех остальных независимых кандидатов. И вместо нормального парламента, у нас снова будет послушная палатка, подконтрольная «Единой России».

Я готов бороться за наше с вами право на выбор. Вопрос — готовы ли вы стоять за свои права?

Воскресенье, 14 июля, 14:00, Новопушкинский сквер. Приходите все. Присоединяйтесь в эвенту, распространяйте его среди друзей, не забывайте делать репост.



Репост сделали более трех тысяч человек. А некоторые написали и собственные посты.

Илья Клишин

По поводу московских выборов скажу коротко. Пора снова вспомнить прекраснейшую обложку журнала «Большой город» от осени 2011 года, на которой было написано: УДИВЛЯЙТЕСЬ, КОГДА ВАС УНИЖАЮТ.

Циники скажут: и так было понятно, что не пустят. А я скажу: я удивлён, я возмущён, я в бешенстве, это не нормально, это даже близко не нормально, это унизительно, это хамство вперемешку с трусостью

Илья Яшин (Ilya Yashin) Любовь Соболь (Liubov Sobol) Иван ЖдановКонстантин Янкаускас и другие — должны быть зарегистрированы!

Андрей Лошак​

До выборов в Мосгордуму не допустили НИ ОДНОГО оппозиционного кандидата. Завтра в 2 часа дня предлагается выйти на Пушкинскую, чтобы продемонстрировать свое возмущение этим фактом. Я пойду несмотря на то, что у меня миллион дел и просидеть остаток дня в автозаке, мягко говоря, не входит в мои планы.

У нас в стране есть особенность – люди здесь в массе не понимают важность выборов. Я видел, как моя соседка захлопнула дверь перед носом сборщика подписей за Жданова со словами: «Я в политику не лезу». И поэтому мы здесь ни на что не влияем. И один человек у власти уже 20 лет. И страны ближнего зарубежья презрительно называют нас рабами. Именно поэтому. <...>

Как же так произошло? Куда же делись те прекрасные 50 тысяч человек, вышедших в едином порыве на Болотную площадь? Демонстранты с началом репрессий вернулись в частную жизнь со словами «здесь ничего не исправить, господь, жги». В психологии это называется «выученная беспомощность». Если собаку посадить в клетку и начать ее бить несильными разрядами тока, то после нескольких безуспешных попыток бежать она ляжет на пол клетки и будет, поскуливая, смиренно переносить удары электричества. Это то, что произошло со всеми нами. Поэтому на следующих выборах в Госдуму едросы сумели даже улучшить показатели – парламент теперь еще более ручной, чем был. Поэтому в предвыборной кампании Навального участвовали в основном 20-летние – в 2011 году они еще были детьми, протесты и политическая активность им не кажутся чем-то бессмысленным и безнадежным. Пока.

В общем, пусть это будет хотя бы <жалкая> Мосгордума, которая ни на что не влияет. Надо с чего-то начинать. Тяжело жить в стране, где твой голос вообще не представлен. Где в парламенте нет ни одного человека, который бы выражал твои интересы. Где твое мировоззрение стигматизировано. Мы в своем фэйсбуке мало чем отличаемся от аквариумных рыбок - иногда мы открываем рот и даже поднимаем небольшую волну, но нас все рано никто не слышит. И не услышит, пока у нас не будет своего политического представительства.

Борис Овчинников

То, что мы наблюдаем в последние дни, - это самая настоящая узурпация власти. По всей Москве избиркомы готовят отказы в регистрации оппозиционным кандидатам, совершившим невозможное - собравшим подписи 3% избирателей округа. Наше право выбора цинично растаптывают. И нам остаётся или утереться, или сопротивляться

Эта власть понимает только один аргумент - массовый протест. Нас вынуждают выходить на улицы. В воскресенье, 14 июля, оппозиционные кандидаты проводят встречу с избирателями. С 14.00 в Новопушкинском сквере. Чем больше нас будет, тем больше шансов, что власть испугается и зарегистрирует наших кандидатов. Испугаемся или поленимся завтра - следующий шанс что-то изменить в столице через выборы появится нескоро

NB! Мы считаем, что как встреча кандидатов с избирателями данное мероприятие не требует согласования. Городские власти считают иначе - так что возможно всякое

Я завтра утром специально возвращаюсь в Москву. Кто хочет вместе со мной, напишите в личку или телеграм. Кто разделяет мою уверенность в важности завтрашней встречи - напишите о ней у себя на странице своими словами. До встречи.

Илья Красильщик

То, что происходит с выборами в Мосгордуму, недостойно Москвы. Не может быть такого города, где у жителей нет представительства во власти. Бояться независимых депутатов в городской Думе недостойно городской власти. Меня не будет в воскресенье в Москве, поэтому я на приду на Пушкинскую площадь в 2 часа, но городу нужны настоящие выборы, настоящая дума и настоящие жители. Только такой город — настоящий.

Юрий Дудь

Все это время выборы казались совершенно локальной историей, но последние дни, кажется, вполне глобально ответили на вопрос, почему же у нас все через жопу.

5000 подписей, необходимых для участия в выборах, собрали аж полтора десятка независимых кандидатов: Гудков, Яшин, Соболь и другие. Теперь, когда эти подписи надо проверить, государство включило динамо-машину и пытается признать часть этих подписей фальшаком и соответственно не допустить их на выборы.

Так вышло, что много лет я провел где-то неподалеку от русского футбола. И вполне четко зафиксировал, что может происходить с человеком, лишенным конкуренции. Когда вокруг тебя только госбабки, незаинтересованные в настоящем бизнесе менеджеры, лимит на иностранную рабочую силу и лакеи среди ближнего круга, ты в лучшем случае растворяешь свой талант и не делаешь никаких великих дел, в худшем - еще и размахиваешь стулом в Кофемании.

Пардон, что про себя, но в том числе под влиянием русского футбола я всегда от души радуюсь приходу на ютуб каждого нового коллеги. Шихман, Ещенепознер, Пивоваров, Собчак - очень круто, что они теперь тоже здесь, потому что при такой конкуренции меньше вариантов расслабиться и больше - учиться, прибавлять и делать что-то действительно стоящее.

Давно не удивляет, что никакой оппозиции нет на самых высоких этажах русской политики. Но по беспределу не допускать конкурентов даже на городские выборы (которые совершенно не факт, что конкурент выиграет) - это просто фаталити; паранойя маниакально не уверенных в себе людей.

Павел Лобков

Может это мое субъективное мнение, но завтра будет один из самых жарких дней в истории современной России. Не слабее 5 декабря 2011 года, который уже подзабыт. <...> Эти выборы должны быть отменены. Начиная со сбора подписей и переформатирования УИК и ТИК . И да - я про завтрашний митинг на Пушкинской. В 14:00.

Были, конечно, и такие, кто не разделял этого энтузиазма. В первую очередь, как обычно, Аркадий Бабченко:

Русских революционеров в очередной раз на выборах в Мосгордуму повозили мордой по столу. Тупо сказали, что подписи недействительны, и сняли с выборов всех оппозиционных кандидатов. Всех. До одного. Яшин, Соболь, Гудков, Митрохин - не знаю, кто там ещё. Ни единого оппозиционного кандидата больше нет.

Они полгода бегали, что-то там подписи собирали, регистрировать их в гауляйтер-комендатуру носили, что-то там сверяли, соблюдали законы, доказывали.

А их просто - тупо <вон отсюда>. За шкирку. И всё.

В этот раз даже заморачиваться не стали.

Русские революционеры возмущены: <блин>, да как ж так? Диктатор, оккупировавший уж третью страну, послал нас <подальше>. Нас! Кандидатов в депутаты в Мосгордуму! Русских оппозиционеров! Не может быть. В тысячу пятьсот миллионный раз <подальше> послал. Это ж плохо. Разве так можно.

Никогда такого не было и вот опять.

Возмущение. Доказывание. Взывание. Посты. Статьи. Конституция. Апелляция. Законодательство. Бла-бла-бла.

Соболь объявила голодовку.

И вот смотришь на этот детский, <блин>, сад под названием "Инфантилитик" - уже пятнадцать лет смотришь - и всё задаешься вопросом: мужик, я не пойму, ты охотник или педераст?

Ах, какой теплый декабрь был в 2011 году...

Спокойной ночи.

Леонид Бершидский

Я считаю полным идиотизмом сбор паспортных данных демократически настроенных граждан для сдачи их ФСБ и кому там еще – ради регистрации кандидатами в совершенно ничего не решающую Мосгордуму. Вот когда реальное дело начнется, тут я со всем почтением приеду и не буду эмигрантить, а буду майданить. А вот это все – я понимаю, зачем это делают, но почтения не испытываю, а желания присоединиться – тем более.​

К эмигрантам присоединились украинцы.

Алекс Саморуков

Можно вечно смотреть на огонь, воду и то как российская "оппозиция" требует у "избиркома" честно проверять подписи. Очень смешно и задорно.

Им так же жестко ответил Виктор Шендерович

Отвратительнее наглости московских властей сейчас (на мой скромный вкус) – только беспроигрышное злорадство из давно выжженных "оппозиционных" окопов. Закавычиваю это прекрасное слово, потому что оппозиция власти, как мне кажется, подразумевает желание что-то изменить, а не прилюдное расчесывание собственного когнитивного диссонанса.

Александр Кынев

Мне вот одно интересно, когда власти так нагло, тупо и агрессивно фактически просто запрещают "нежелательным" гражданам участвовать в выборах, на что они рассчитывают? Каков в их картине мира ответ на вопрос " А что потом?" Что, "нежелательные" граждане и тысячи их сторонников исчезнут? Уедут за границу? Полюбят Путина и Собянина? Начнут в ответ уважать и поддерживать тех, кто их унизил? Я просто хочу узнать ответ на вопрос, понимают ли они, что будет потом. Они показали, что не выполняют ими же установленные несправедливые правила и законы. Но даже их не могут исполнить, когда им этого просто не хочется. Они хоть кого то готовы слушать и слышать? Или они просто хотят нас, тех , кто с ними не согласен и имеет иную точку зрения, уничтожить? Они могут предложить нам хоть какое-то будущее, кроме унижения, оскорбления и полного игнорирования наших интересов?​



На что рассчитывают власти, ещё раньше объяснил оппозиционный политолог Александр Морозов.

Вернулся из Мюнхена, читаю: Яшина уже сняли, Янкаускаса снимают, подменив ему одну бумагу в сданных документах, Грязневич в Петербурге тоже сняли. Царь Ирод косит муниципальных младенцев. Завтра в Москве митинг. Будрайтскис пишет, что эта выборная кампания - историческая, и что "час мужества пробил на наших часах". Москва - большая, в ней есть люди, которым близка борьба независимых кандидатов. Но это капля в московском море. Да и "все сложно": ведь половина людей доброй воли работает на просвещенный модернизационный режим Собянина, они будут сохранять корпоративную лояльность, даже если их и возмущает конкретное безобразие на выборах. А главное: режим с с успехом всякий раз обкладывает лидеров антибюрократического движения плотной ватой "негативного рейтинга", умело внушает людям, что Яшин, Навальный и т.д. - может и ведут правильную борьбу, но ведут ее неправильно (любимая кремлевская политологическая тема), и сами люди неприятные (любимая тема пригожинских сайтов и отдельно взятых кашиных-винокуровых). А это дает индульгенцию значительному кругу людей воли и они со спокойным сердцем дистанцируются от безобразий.​

И не слишком оппозиционный журналист Аркадий Кайданов:

Не, то, что всех оппо скопом отшвырнули от Мосгордумы - это,конечно, <свинство>.

Лично я за игры по правилам

Хотя, стань эти ребята все нардепами, и чо?

Ну, <трындел> бы Яшин на законных основаниях - так ему и так никто особо не мешает это делать.

Это все их игры в песочнице - лишь бы не работать.

Прямо вот встал чувак с горшка и сразу в политику, призвание у него такое - жисть класть за народ!

И сраться с соратниками - кто больше готов за народ покласть.

Прикольно, даже я до такой халявы не додумался!

Но речь о другом.

О, этот сонм борцов за справедливость, взорливший в поддержку сегодняшнего митинга - я мысленно представил эти тьмы и тьмы борцов!

И понял, что режиму <конец> если не сегодня к вечеру, то завтра утром - точно!

А потом стал глядеть, откуда они - если бы мне завтра сдавать экзамен по географии стран мира, то я уже, благодаря им, готов!

Вы ж мои хорошие!

Не рискуйте уж так безоглядно!

Берегите себя!​

Морозов оказался прав, а Лобков ошибался: на акцию пришло, по разным оценкам, от 1000 до 2000 человек, вряд ли достаточно, чтобы заставить власть отыграть назад и зарегистрировать кандидатов. Хотя некоторые фотографии со встречи с избирателями были эффектными.

К вечеру тех, кто ещё остался у Мосизбиркома и отказывался расходиться, арестовала полиция. И в первую очередь самих кандидатов.

Александр Миняйло

Друзья, у нас пока всё хорошо. Ну, условно. У меня вывихнута шея, у Ивана Русакова сотряс, Игорь Ефимов избит до крови. Задерживали супержёстко: выкручивали руки, били руками, ногами и дубинками. Любу Соболь не били, но задерживали очень жёстко, просто позор, 4 здоровых гоблина волокли и выворачивали руки девушке.

Везут в ОВД Хамовники:

Верхотуров Максим

Толстопятов Максим

Пузиков Пётр Павлович

Харебин Иван Сергеевич

Мирзоев Акир Мирзееккримович

Середа Дмитрий Сергеевич

Коростелёв Алексей Александрович

Гончар Тимур

Соболь Любовь

Яшин Илья

Галямина Юлия

Жданов Иван

Миняйло Алексей Андреевич

Ефимов Игорь Дмитриевич избит

Лойко Анна Евгеньевна

Белявский Андрей

Уралов Владимир

Белянский Станислав

Волков Кирилл Олегович

Орёл Андрей Викторович

Чумаков Сергей Анатольевич

Русаков Иван сотряс

Пожалуйста, распространите информацию.

Звонить и писать не надо. ОВД-Инфо в курсе, в автозаке 3 юриста, в ОВД едет адвокат и общественный защитник. Распространять инфу — надо.

P.S. Раз уж я попал в телевизор, давайте знакомиться. Я Лёша Миняйло, предприниматель, наблюдатель, гражданский активист, филантроп. На этой кампании помогаю тренировать сотрудников и волонтёров демократических кандидатов. Голодаю вместе с Любой.

P.P.S. Я делаю классный проект про лидеров будущего. Пожалуйста, поддержите крауд: https://planeta.ru/campaigns/leaders

Тем же, кто остался на воле (или в эмиграции), осталось осмыслять произошедшее и будущее. Некоторые считают воскресные митинги и аресты ещё одним шагом на пути к консолидации протестных голосов и отчуждения власти и народа.

Валерий Соловей

Вот сейчас в Москва формируется гражданская коалиция. На наших глазах и с нашим участием.

Самоотверженными усилиями столичной мэрии.

Александр Шмелев

И еще: думаю, очень правильным было бы собрать и опубликовать всю доступную информацию о загадочных сотрудниках избиркомов и "экспертах МВД", объявивших всех нас "несуществующими": их ФИО, фотографии, места жительства и так далее.

Ведь в отличие от Собянина, Кириенко, Сергуниной и прочих чиновников, живущих в отдельных поселках за 10-метровыми заборами и проносящихся по нашим улицам в бронированных кортежах с вооруженной охраной, это всё обычные москвичи, наши соседи.

Мне, например, было бы очень интересно узнать, кто из моих соседей объявил меня "несуществующим".

С удовольствием познакомился бы с этими людьми, посмотрел им в глаза, попытался бы убедительно объяснить, что я существую - так, чтобы они это поняли и запомнили.

Ну, и кампания общественного бойкота для таких людей может оказаться довольно действенной - не говоря уж об уголовных делах, которые непременно надо будет завести на каждого из них после изгнания узурпаторов.

Напомню: в Украине после фальсификаций-2004 в тюрьму отправились несколько сотен рядовых сотрудников избиркомов.

С тех пор выборы там больше не фальсифицируются, каким бы напряженным ни было на них противостояние.

Игорь Эйдман

Кремль повис в воздухе

Надо поздравить Соболь, Яшина и других с тем, что их не допустили до «выборов». Это самый лучший результат, который может получить реально оппозиционный кандидат. Именно и только ради этого им стоило выдвигаться.

В выборах на каком-то более-менее серьезном уровне оппозиционному кандидату победить все равно не дадут. В российском избирательном цирке разрешают участвовать только наемным клоунам. Иных ролей там нет. Если «оппозиционного» кандидата выпускают на арену, он неизбежно становится шутом на подтанцовке у подонков (роль Собчак и Ко).

В выборах можно участвовать, только понимая, что тебя к ним не допустят. Тогда это участие приобретает смысл. Во-первых, «городу и миру» демонстрируется, что никаких выборов в России нет, и все это - неприличный позор. Во-вторых, создается информационный повод для новых протестов, ведущий к оживлению протестного движения.

Власти обычно пытаются обеспечить себе видимость «победы на выборах» с помощью манипуляций и фальсификаций. В этот раз они просто не допускают любых оппозиционных кандидатов. Видимо, Кремль уверен в том, что даже подкуп, обман и фальсификации не принесут ему победу. Единственное спасение - не регистрация соперников. Это означает, что оппозиционные кандидаты пользуются в разы большей поддержкой, чем провластные. То есть власть просто повисла в воздухе. Кроме грубого насилия, ей не на что опереться.

Но большинство видит будущее совсем не таким светлым.

Марина Давыдова

В июне 2019 года мой сын Игнат записался волонтером в предвыборный штаб Дмитрия Гудкова и собирал за него подписи. Это происходило накануне сессии. Сбор подписей – тяжелый и неблагодарный труд. В год добычи, в грамм руды. Ходишь по квартирам с этажа на этаж, тебе то не открывают дверь, то перед носом ее закрывают. Игнат возвращался домой за полночь. Я боялась, что он завалит сессию и требовала немедленно выписаться из этого клятого штаба обратно. Но он одержимый. Он вместе с другими одержимыми, видимо, не до конца понимал, что собрать подписи трудно, а забраковать их (в нужном количестве) элементарно.

Их забраковали у всех оппозиционных депутатов.

У ВСЕХ!

Мне давно уже наплевать на себя. Никакой веры в успех борьбы с Левиафаном у меня давно нет. Но за этих молодых искренних ребят, которые бегали, высунув язык, по многоблочным домам, мне ужасно, просто до слез обидно.

Что ж вы за суки такие, дорогие московские власти! Вам же ничто не угрожает. Ваши бюджеты от вас никуда не денутся. Ваш ОМОН надежно вас бережет. Неужели вы не можете с барского плеча дать 18-летним юнцам хоть какую-то надежду, что мир, в котором они только пытаются освоиться – это не сгусток дурнопахнущей мерзости. Вы бы хоть форточку иногда открывали, чтобы самим не задохнуться в исходящих от вас миазмах.

Михаил Виноградов

Можно ли назвать удачными обнаружение несуществующих избирателей с всякими "Елизаветъ Воробей" и сравнительные стопки растрепанных и ровненьких подписных листов за кандидатов разной ориентации? Вполне. Казалось бы, информационная инициатива почти завоевана оппозицией?

Пропитана ли эстетика и риторика выступающих сегодня в Новопушкинском сквере ощущением этой завоеванной инициативы и неубиваемости обнаруженных аргументво про подписи? Да ни разу. Все примерно то же самое, как будто бы ивент про очередной пакет Яровой, фильм про Медведева или по каким там еще поводам собирались? В результате все пропитано одновременно страстью, искренностью, ощущением моральной правоты, предвкушением очередного поражения и звеньевгребанойцепи.

Отсутствие коллективного опыта и проблемы с самообучением остаются актуальными как для власти, так и для мыздесьвласти.

Константин Калачев

То, что "несистемные" оппозиционеры не будут допущены до выборов в Мосгордуму, было предсказуемо. Можно с пеной у рта твердить, что все по закону, что в подписях брак. Но проблема не в подписях, а в системе допуска к выборам. Завернуть, увы, можно кого угодно. Я далек от того, чтобы обвинять лично Собянина. Эшелонированная оборона от присутствия оппозиции на выборах придумана не им. Если ты в оппозиции, а тебя все же зарегистрировали, значит скорее всего никто не верит в возможность твоей победы.

Возможность иного стремится к нулю. Власть настаивает на своей несменяемости. Другого и не ждали. Но гнуть линию, что оппозиция не должна и не может провести пару-тройку своих представителей в мало что решающие органы - это совсем перебор. Это бы упорство да на что-то хорошее.

Александр Морозов

Я вижу в этих выборах только одни неприятности и такие тяжелые моральные тупики, в которые лучше не влезать. Вот, допустим, "этих" снимут с выборов, но одного "из этих" пропустят. Получится, что он "правильно собрал подписи", а те "неправильно". Ну, и что делать? Тихо молчать (тому, кто прошел). Ну, или наоборот: призвать всех непрошедших поддержать его одинокую кампанию? А вдруг этот один - еще пройдет в Мосгордуму? И тогда вообще будет "победа демократической общественности". Хотя - де-факто - позор.

Честно говоря, мне, например, тяжело было бы оказаться этим "прошедшим". Некоторые пишут: а пусть все снимутся с выборов в знак протеста. Ну, а с какой радости, допустим, Сережа Митрохин должен сниматься? Он ведь - борец за права москвичей, известный муниципальный деятель и он даже не совсем "из этих". А уж призывы к Касамаре и вовсе лишены смысла.

Некоторые пишут: а надо вместо участия в выборах требовать изменения избирательного права, отмены адских норм, которых навводили путинцы за 10 лет. Но надо быть реалистом: "избирательное право" - это не такая же часть политической повестки для широких слоев, как пенсии или мусор. Сейчас не займешь всю Якиманку (как в 2012 году) массовым шествием за отмену каких-то норм "при сборе подписей", а уж тем более под требование прекратить сбор подписей по одной базе данных, а проверку - по другой.

Поэтому я так смотрю: участие в выборах Гудкова, Яшина, Галяминой и т.д. - это важно только потому, что если бы они отказались от участия, то их собственное положение было бы очень уязвимым. Как только ты перестанешь крутить педали, власть сразу набегает на ослабевшего и жрет его по липовому уголовному делу. Иначе говоря, участие их - спасительно. Это главное. Хотя политического смысла не имеет. И другого сценария нет.

Дмитрий Врубель

Алексей Навальный пишет: "Надо просто верить в свои силы и помнить, что нас миллионы, а у них - только пара десятков тысяч полицейских".

А я вот пока что вижу, что это "их" - многие миллионы, а "нас" и тысячи не наберётся.

Алексей Нарышкин

Вас удивляет чем завершились эти оппозиционные блуждания по центру Москвы? Меня нет. И вас уже не должно удивлять. Не пускают на выборы? Не может быть! Никогда такого не было, и вот опять! Что же будем делать?

- Пошли в Новопушкинский протестовать?

- Пришли. Стоим, не задерживают.

- Пошли к мэрии!?

- Пойдем! Тут тоже спокойно!

- Так! Тогда пошли к горизбиркому!

- Давайте!

- Снова не винтят? Несите пенки и палатки. Не уйдем никуда!

- Поставили палатки. Винтят! Кровавый собянинский режим!

Ну да! У кровавого собянинского режима лопнуло терпение и начались задержания. Вы забыли, чем закончился «Марш миллионов» на Болотной, после того, как там объявили сидячую забастовку? А я был там и помню. Правильно пишут в Телеге: вы бы еще костры там развели.

Невозможно уже читать ваши посты про пройденные «точки невозврата» и «тектонические сдвиги в обществе». Будьте реалистами, друзья-оппозиционеры! Вы накануне каждых выборов решаете, с какой стороны садиться с шулером за карточный стол! Подскажу вам: ни с какой!

Выборы московские закончились, не начавшись. Хватит сучить ножками. И искать приключения на свою и чужую жопу.