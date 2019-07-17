В Петербурге кандидаты в депутаты требуют отмены местных выборов

В Санкт-Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты подписали обращение к главе ЦИКа Элле Памфиловой с требованием распустить избирательные комиссии и отменить выборы в 25 муниципалитетах, где были допущены серьезные нарушения. Инициатором обращения стал петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального.

Кандидаты в депутаты заявили о массовых нарушениях. По их словам, в избиркомах создавались искусственные очереди в избирательных комиссиях, которые не давали оппозиционерам сдать документы. Также кандидатам в депутаты отменяли регистрацию под надуманными предлогами.

Подписавшие обращение, напомнили Памфиловой ее обещание уйти в отставку, если она не исправит ситуацию в российской избирательной системе, а также ее слова о том, что Петербург достоин “красивой кампании, чистой кампании, прозрачной кампании”. Обращение подписало около 100 человек.

Ранее движение "Голос" потребовало от Центральной избирательной комиссии России и Санкт-Петербургской избирательной комиссии отменить и перенести выборы в 32 из 109 муниципалитетов города. По словам правозащитников, независимым кандидатам всячески препятствуют подавать документы.