Движение "Голос" требует отменить муниципальные выборы в Петербурге

Движение "Голос" потребовало от Центральной избирательной комиссии России и Санкт-Петербургской избирательной комиссии отменить и перенести выборы в 32 из 109 муниципалететах города. По словам правозащитников, независимым кандидатам всячески препятствуют подавать документы.

"Голос" сообщает, что в избирательных комиссиях зафиксированы случаи очереди из подставных кандидатов, работы по сокращённому графику, избиения, задержания и незаконные отказы в подаче документов. За три недели избирательной кампании было направлено в различные инстанции 434 жалобы на нарушения. "Голос" направил обращение к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге, в котором потребовал взять под личный контроль ситуацию с нарушениями избирательных прав граждан.

В Центризбиркоме накануне заявили, что проверили примерно 60 из 109 избирательных комиссий муниципальных образований Петербурга и не выявили нарушений, на которые поступали жалобы. При этом ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность отмены выборов в Петербурге, если будут выявлены нарушения. Выборы должны пройти 8 сентября.