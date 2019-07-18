В Екатеринбурге завели дело о нападении с газетой на полицейского

Суд в Екатеринбурге сообщил о поступлении уголовного дела в отношении Вадима Панкратова, обвинённого в нападении на полицейского во время протестов в сквере у Театра драмы. Об этом пишет Би-би-си. Очевидцы инцидента утверждают, что пенсионер лишь замахнулся газетой на полицейского.
В районном суде Екатеринбурга подтвердили, что Панкратов будет проходить по статье о применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Статья предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Не арестовывать подозреваемого попросила уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сначала полицейские пытались обвинить Панкратова в оскорблении главы области Евгения Куйвашева, утверждает омбудсмен, но позже оказалось, что протестующий не выступает против губернатора.
Панкратова в местных СМИ якобы называют "дедом-пикетчиком" из-за его интереса к массовым мероприятиям в городе. Участники протестов против храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге сообщали, что на митинги он приходил в футболке с хвалебными надписями про Путина.
- В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства православного храма в центре города. Во время одного из митингов произошли столкновения между участниками протестов и сотрудниками ЧОП, нанятого застройщиками, православными активистами и полицией. Активная фаза противостояния завершилась после того, как президент Владимир Путин предложил провести в городе опрос о месте строительства храма. Работы в сквере были остановлены, забор убрали.
- При этом полиция продолжает возбуждать уголовные дела в связи с протестами, в том числе о массовых беспорядках и о нападениях на представителей власти.
- 26 июня рабочая группа под руководством главного архитектора Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок строительства храма Святой Екатерины. Сквер у Театра драмы в него не попал.
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