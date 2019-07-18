В Екатеринбурге завели дело о нападении с газетой на полицейского

Суд в Екатеринбурге сообщил о поступлении уголовного дела в отношении Вадима Панкратова, обвинённого в нападении на полицейского во время протестов в сквере у Театра драмы. Об этом пишет Би-би-си. Очевидцы инцидента утверждают, что пенсионер лишь замахнулся газетой на полицейского.

В районном суде Екатеринбурга подтвердили, что Панкратов будет проходить по статье о применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Статья предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Не арестовывать подозреваемого попросила уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сначала полицейские пытались обвинить Панкратова в оскорблении главы области Евгения Куйвашева, утверждает омбудсмен, но позже оказалось, что протестующий не выступает против губернатора.

Панкратова в местных СМИ якобы называют "дедом-пикетчиком" из-за его интереса к массовым мероприятиям в городе. Участники протестов против храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге сообщали, что на митинги он приходил в футболке с хвалебными надписями про Путина.