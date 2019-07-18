Рассказавшего о пытках Евгения Макарова арестовали в Ярославле

В Ярославле бывшего заключённого Евгения Макарова, рассказавшего о пытках в местной колонии, арестовали на девять суток. 16 июля его поместили в изолятор временного содержания за нарушение административного надзора. Об этом изданию "Яркуб" сообщила адвокат бывшего заключённого Ирина Бирюкова.

По словам юриста, в свой день рождения 26 июня около 11 часов вечера Макаров вышел во двор дома, чтобы встретиться с друзьями. Там его застали сотрудники правоохранительных органов. По правилам административного надзора, бывшему заключённому запрещено покидать квартиру после десяти часов вечера.

Макаров вышел на свободу в октябре 2018 года. Суд назначил ему три года административного надзора.

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств – их удалось добыть юристу "Общественного вердикта" Ирине Бирюковой. По этому уголовному делу арестовано 15 сотрудников ФСИН.