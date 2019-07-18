Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 700 тысяч рублей, сообщает агентство "Интерфакс". В ведомстве считают, что поисковик недостаточно фильтрует запрещённую в России информацию и продолжает выдавать около трети запрещённых ссылок.

5 июля Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за нарушение, предусматривающие штраф от 500 до 700 тысяч рублей. По словам представителей ведомства, компании выносились предупреждения, в которых разъяснялись требования законодательства. Глава Роскомнадзора в апреле заявлял, что ведомство ставит цель добиться полной блокировки запрещённых ссылок.

В декабре Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что компания не стала фильтровать результаты поиска, несмотря на предупреждения Роскомнадзора. В феврале компания оплатила штраф и начала ограничивать доступ к части ссылок.