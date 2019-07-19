"Мемориал" призвал освободить осуждённых по делу "Хизб ут-Тахрир"

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными и призвал освободить шестерых мусульман из Челябинской области и Республики Татарстан, осуждённых по делу запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщается на сайте "Мемориала".

По мнению правозащитников, заключённые были приговорены незаконно. Террористическая деятельность, за которую они были осуждены, якобы сводилась к чтению исламской литературы, привлечению новых сторонников и проведению собраний. В "Мемориале" убеждены, что эти действия признаны экстремистскими исключительно из-за статуса "Хизб ут-Тахрир" в России.

Четверо жителей Челябинской области были приговорены к срокам от шести до пятнадцати лет лишения свободы за организацию деятельности и участие в ячейке организации. Приговоры получили Вадим Хабиров, Денис Абдарахманов, Руслан Фаткуллин и Рафис Халилов.

Двое мусульман из Татарстана, Булат Махмутов и Тимур Садыков, приговорены, соответственно, к пятнадцати и пяти годам колонии. Обвинение они получили за предполагаемое членство в "Хизб ут-Тахрир". По данным следствия, Махмутов и Садыков участвовали в собраниях ячейки организации в Казани и распространяли враждебные по отношению к России идеи.

9 июля "Мемориал" признал политзаключёнными и призвал освободить еще десятерых жителей Татарстана, подозреваемых в причастности к запрещённой в России исламской партии "Хизб ут-Тахрир". Судебный процесс над ними проходит в Самаре.

"Мемориал" считает незаконным объявление "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией. Россия – единственная в мире страна, признавшая её таковой. По делу "Хизб ут-Тахрир", не запрещенной на территории Украины и в большей части европейских стран, в аннексированном Россией Крыму с 2014 года арестовано почти 70 человек.